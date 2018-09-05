Мощный взрыв прогремел на западе города Газа: погиб "полковник" ХАМАСа

Мощный взрыв прогремел к западу от города Газа, приведя к масштабному пожару. По информации хамасовского "Палестинского информационного центра", в результате взрыва есть как минимум один погибший.

Агентство "Сафа" написало, что взрыв произошел в штаб-квартире отдела по работе со взрывчатыми веществами.

Издание со ссылкой на министерство внутренних дел ХАМАС сообщило, что в результате взрыва погиб 42-летний "полковник" организации ХАМАС Абдул Рахим Аббас, ведущий специалист по работе со взрывчатыми веществами. По данным "Сафа", взрыв прогремел во время инспекции склада.

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) объявили, что погибший состоял в этой группировке, был полевым командиром.

При этом ПИЦ пишет, что Абдул Рахим Аббас подорвался, когда пытался обезвредить неразорвавшуюся авиабомбу, сброшенную на Газу израильскими ВВС в ходе последнего военного противостояния.





