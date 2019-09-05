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Ближний Восток

Эрдоган, напомнив об "израильской опасности", заговорил о турецком ядерном оружии

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган, напомнив об "израильской опасности", заговорил о турецком ядерном оружии
Эрдоган, напомнив об "израильской опасности", заговорил о турецком ядерном оружии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства, входящие в ядерный клуб, не имеют права запрещать Турции стать обладателем ядерного оружия. Это заявление было сделано на торжественном заседании, посвященном столетию Сивашского конгресса.

"Есть страны, обладающие ядерным арсеналом – не одной-двумя боеголовками. И они говорят нам, что мы стать его обладателями не можем. Для нас это неприемлемо", – сказал он, не став уточнять, собирается ли Турция начать работу над военным ядерным проектом.

Эрдоган также ошибочно заявил, что ядерное оружие есть у всех развитых стран. В ядерный клуб официально входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Северная Корея, Индия и Пакистан.

Еще одной страной, согласно публикациям обладающей ядерным оружием, но не декларирующей это, является Израиль. "Израиль – практически наш сосед. Его арсенал пугает. И никто им ничего не говорит", – сказал Эрдоган.

Напомним: в 1980 году Турция подписала договор о нераспространении ядерного оружия, декларировав тем самым отказ от ядерных амбиций. Израиль этот договор не подписывал – так же, как Индия, Пакистан и КНДР. Ирану подпись не помешала разрабатывать ядерное оружие (в Тегеране факт наличие военных ядерных проектов отрицают).

Однако на турецкой территории ядерное оружие размещено. Летом 2019 года в СМИ попал черновик внутреннего доклада NATO, согласно которому оно хранится на базе Инджирлик и находится под полным американским контролем.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2019 г.
СМИ: в черновике доклада NATO были раскрыты места размещения ядерного оружия США в Европе





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