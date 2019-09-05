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Ближний Восток

СМИ: Помпео предупредил Бейрут, что ЦАХАЛ может атаковать ракетный завод в Ливане

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
Майк Помпео
Завод по производству ракет
Мишель Аун

Государственный секретарь США Майк Помпео направил срочное письмо президенту Ливана Мишелю Ауну, в котором призвал демонтировать завод по производству ракет до того, как Израиль атакует эту цель, сообщает агентство Maan со ссылкой на израильские источники.

В публикации отмечается, что это письмо было передано не посольством США в Бейруте, а напрямую – министру иностранных дел Ливана Джебрану Басилю, который регулярно контактирует с генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

В письме говорится о ракетном заводе №2 на востоке Ливана, построенном на деньги Ирана и контролируемом "Хизбаллой".

В своем обращении к президенту Ливана Помпео пишет, что Израиль может атаковать эту цель уже в ближайшие дни, и в этом случае Вашингтон поддержит израильтян.

4 сентября радиостанция "Кан Бет" передала, что Армия обороны Израиля развернула системы противовоздушной обороны в северных районах Израиля.

13-й канал израильского телевидения сообщал, что ЦАХАЛ сохраняет высокую готовность на северных участках границы, в частности, из-за опасений еще одной атаки со стороны "Хизбаллы".

Не исключено, что речь идет о подготовке к возможному ракетному удару со стороны "Хизбаллы" в случае, если ЦАХАЛ атакует завод на востоке Ливана.

Ранее в ливанских СМИ появилась информация, что Израиль через США, Францию, Россию и Египет пытается оказать давление на "Хизбаллу", чтобы вынудить ее к выполнению резолюции 1701 СБ ООН. Согласно дипломатическим источникам, на которые ссылаются СМИ, Израиль выразил готовность отказаться от атаки на объекты "Хизбаллы" в Сирии, если ситуация на границе нормализуется (о возможных ударах ЦАХАЛа по целям в Ливане в этих публикациях не говорилось).

5 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в Лондон, где встретится с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном и министром обороны США Марком Эспером. Нетаниягу в этой поездке сопровождают командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин и начальник оперативного отдела генштаба генерал-майор Аарон Халива. Не исключено, что тема иранских военных объектов в Ливане и Сирии будет одной из главных на переговорах в британской столице.

Напомним, что 3 сентября пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала новые данные о проектах "Хизбаллы" и Ирана по производству высокоточных ракет на территории Ливана. В публикации говорилось о военном объекте рядом с городом Наби-Шит, на востоке Ливана. По данным израильской разведки, объект, созданный "Хизбаллой" и Ираном в последние годы, предназначался для производства оружия и боеприпасов. Однако недавно часть цехов были перепрофилированы на производство высокоточных ракет и модернизацию уже имеющихся у "Хизбаллы" ракет. На заводе установлена новая производственная линия, для которой доставлено новое современное оборудование. На объекте имеются несколько производственных комплексов – цеха для производства двигателей и боевых головок для ракет, способных поражать цели на расстоянии в десятки километров с точностью до нескольких метров. Для ракетного производства Иран поставил на предприятие оборудование, иранские специалисты отвечают за обучение рабочих и организацию рабочего процесса.

На слайдах, которые были продемонстрированы пресс-службой ЦАХАЛа, можно увидеть, что на объекте имеются несколько комплексов: 1. комплекс по производству ракетных двигателей; 2. отдел проверки качества, 3. завод по производству взрывчатых веществ и ракетных боеголовок; 4. цех логистики.

По данным израильской разведки, опасаясь израильской атаки на предприятие, боевики "Хизбаллы" начали эвакуацию дорогостоящего оборудования. Станки и автоматы вывозятся на гражданские объекты в различных городах Ливана, выключая Бейрут.

Отметим, что часть данных по ракетной программы "Хизбаллы" и Ирана была обнародована ЦАХАЛом 29 августа. В предыдущей публикации назывались лица, ответственные за осуществление проекта по производству высокоточных ракет на территории Ливана.

В ночь на 25 августа рядом с медиа-центром "Хизбаллы" в Дахии (южный пригород Бейрута) взорвались два беспилотных летательных аппарата. Ливанская сторона заявляла, что была сорвана операция израильских военных с применением БПЛА, которые несли взрывчатку и предназначались для выполнения боевой задачи, а не разведки. 27 августа на сайте британской газеты The Times была опубликована информация о том, что целью израильтян были некие контейнеры с оборудованием, используемым в процессе смешивания высококачественного твердого топлива, применяемого в высокоточных ракетах.



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