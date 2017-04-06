В Газе казнены палестинцы, осужденные за сотрудничество с Израилем

Как сообщает агентство Maan, действующая в секторе Газы администрация ХАМАСа сообщила о казни трех палестинцев, признанных виновными в сотрудничестве с израильтянами.

Осужденные, возраст которых от 32 до 55 лет, были повешены. В заявлении МВД подчеркивает, что казнь была проведена в полном соответствии с юридической процедурой, в присутствии представителей общественности.

Приговор был вынесен военным трибуналом и утвержден верховным военным судом. Напомним, что гражданское юридическое разбирательство требует для приведения приговора в исполнение санкции председателя ПНА, однако ХАМАС не признает власть Махмуда Аббаса.

Неясно, были ли они арестованы в ходе кампании против коллаборационистов, начатой ХАМАСом после убийства одного из лидеров боевого крыла группировки Мазена Фукахи. Он был застрелен у собственного дома 24 марта.

ХАМАС обвинил в нем израильские спецслужбы. Чтобы не позволить причастным покинуть сектор, КПП на границе с Израилем были перекрыты. Рыбакам запретили выходить в море.