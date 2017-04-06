Командир UNIFIL рассказал о проблемах с "Хизбаллой"

В штабе миротворческих сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) состоялась пресс-конференция командующего международным контингентом генерал-майора Майкла Бири. Он поделился оценкой ситуации на ливано-израильской границе.

Ирландский генерал сообщил, что на границе царит удивительное спокойствие, причина которого – нежелание сторон возобновлять вооруженный конфликт. Бири призвал ливанские СМИ содействовать поддержанию затишья.

При этом, пишет ливанская Daily Star, командующий "голубых касок" признал, что отношения миротворцев с шиитской группировкой "Хизбалла" достаточно напряженные. Особенно проблематичными они стали в три последних месяца.

Напомним: резолюция №1701 Совета Безопасности ООН, положившая конец Второй ливанской войне 2006 года, предусматривала разоружение всех вооруженных группировок, в том числе - "Хизбаллы". Однако этого не произошло.

Давний союзник группировки, президент Ливана Мишель Аун, вскоре после избрания назвал "Хизбаллу" неотъемлемой частью ливанских сил самообороны, добавив, что она будет отражать агрессию плечом к плечу с ливанской армией.