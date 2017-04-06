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Ближний Восток

Тереза Мэй в Эр-Рияде: премьер отказалась от хиджаба

время публикации: 11:06 | последнее обновление: 11:09 блог версия для печати фото
Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела в Эр-Рияде переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Королевство стало первой страной, которую посетила глава британского правительства после начала процесса выхода из Евросоюза.

На повестке дня – экономические и оборонные вопросы. Великобритания стремится привлечь саудовские инвестиции, а Саудовская Аравия – диверсифицировать свою экономику, снизить ее зависимость от экспорта энергоносителей.

Однако Мэй не скрывает, что хочет стать примером для женщин королевства, продемонстрировать, насколько широкие возможности могут перед ними открыться.

В программе визита – встречи с первой женщиной – директором фондовой биржи королевства и главой Саудовского инвестиционного банка Сарой аль-Сухайми и с принцессой Римой, главой женского отдела спорткомитета.

Она также пренебрегла рекомендациями министерства иностранных дел Великобритании и саудовского королевского дворца, советующими женщинам надевать длинные платья и покрывать голову хиджабом.

На встречу с наследным принцем она пришла в своей обычной одежде и с непокрытой головой. Это было воспринято британскими СМИ как феминистский манифест. Журналисты вспомнили, что даже "железная леди" Маргарет Тэтчер старалась одеваться скромно при встречах с арабскими властителями.

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