Угроза российского вето сорвала голосование Совбеза ООН по Сирии

США, Франция и Великобритания решили не выносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, призывающую расследовать применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 150 человек.

Причиной этого решения стала позиция Российской Федерации. Ее представители назвали проект трех постоянных членов Совета Безопасности абсолютно неприемлемым, дав понять, что применят право вето.

Документ призывает провести международное расследование событий в городе Хан Шейхун, повлекших за собой гибель, по разным оценкам, от 60 до 90 человек. Резолюция потребует от режима Башара Асада сотрудничать со следователями – под угрозой международных санкций.

Ответственность за применение отравляющих веществ авторы резолюции возлагают на сирийский режим, требуя сообщить следователям имя пилота, сбросившего запрещенные боеприпасы. Специальный эмиссар ООН по урегулированию ситуации в Сирии Стаффан де Мистура также заявил, что химическое оружие было применено ВВС.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции, который носит декларативный характер и не призывает к каким-либо действиям против режима. Ранее министерство обороны России сообщило, что причиной трагедии стала атака сирийскими ВВС склада, на котором джихадисты держали оружие массового поражения.

Постоянные члены Совбеза пытаются согласовать проект резолюции, текст которой будет приемлемым и для российской стороны. Сделать это представляется крайне сложным. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллим позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову и заручился его поддержкой.

Между тем, президент США Дональд Трамп назвал химическую атаку чудовищным преступлением, возложив ответственность за нее на сирийский режим. Он сообщил, что действия Асада не останутся без ответа, но не стал разъяснять, идет ли речь о военной операции.



