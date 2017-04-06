6 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:06 Тереза Мэй в Эр-Рияде: премьер отказалась от хиджаба
10:11 Угроза российского вето сорвала голосование Совбеза ООН по Сирии
06:28 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 апреля
06:17 Ночью были атакованы позиции "Хизбаллы" около Дамаска и в районе Дараа
18:34 Россия и Турция провели совместные морские учения
18:32 Теракты в Тикрите, десятки погибших
13:46 "Аль-Джазира": жертвами химической атаки в Идлибе стали 150 человек
13:07 Применение ОМП в Сирии: комментарий российского посольства в Тель-Авиве
12:00 На севере Газы ХАМАС снес незаконные палестинские постройки
11:35 Сирия обвиняет Турцию в одностороннем переносе границы
Ближний Восток

Угроза российского вето сорвала голосование Совбеза ООН по Сирии

время публикации: 10:11 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
Заседание Совбеза ООН. 5 апреля 2017 года

США, Франция и Великобритания решили не выносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, призывающую расследовать применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 150 человек.

Причиной этого решения стала позиция Российской Федерации. Ее представители назвали проект трех постоянных членов Совета Безопасности абсолютно неприемлемым, дав понять, что применят право вето.

Документ призывает провести международное расследование событий в городе Хан Шейхун, повлекших за собой гибель, по разным оценкам, от 60 до 90 человек. Резолюция потребует от режима Башара Асада сотрудничать со следователями – под угрозой международных санкций.

Ответственность за применение отравляющих веществ авторы резолюции возлагают на сирийский режим, требуя сообщить следователям имя пилота, сбросившего запрещенные боеприпасы. Специальный эмиссар ООН по урегулированию ситуации в Сирии Стаффан де Мистура также заявил, что химическое оружие было применено ВВС.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции, который носит декларативный характер и не призывает к каким-либо действиям против режима. Ранее министерство обороны России сообщило, что причиной трагедии стала атака сирийскими ВВС склада, на котором джихадисты держали оружие массового поражения.

Постоянные члены Совбеза пытаются согласовать проект резолюции, текст которой будет приемлемым и для российской стороны. Сделать это представляется крайне сложным. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллим позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову и заручился его поддержкой.

Между тем, президент США Дональд Трамп назвал химическую атаку чудовищным преступлением, возложив ответственность за нее на сирийский режим. Он сообщил, что действия Асада не останутся без ответа, но не стал разъяснять, идет ли речь о военной операции.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 апреля 2017 г.
Ночью были атакованы позиции "Хизбаллы" около Дамаска и в районе Дараа
// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2017 г.
В СБ ООН проходит экстренное совещание по поводу химоружия в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 апреля 2017 г.
"Аль-Джазира": жертвами химической атаки в Идлибе стали 150 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 апреля 2017 г.
Совет Безопасности ООН обсудит химическую атаку в Сирии







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017