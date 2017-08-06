Аббас: "Мы не повторим ошибку 1948 года"

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас встретился в Рамалле с представителями арабской общины Иерусалима. Во встрече принимали участие премьер-министр ПНА Рами Хамдалла, члены Исполкома ООП и ЦК ФАТХа.

Аббас назвал Иерусалим вечной столицей государства Палестина. Он также заявил, что палестинское руководство откликнулось на призыв иерусалимцев, и дал высокую оценку мудрости, воле и мужеству жителей города.

"Мы не повторим ошибку 1948 года и будем неуклонно выполнять все решения, принятые во время борьбы за аль-Аксу, битвы за Иерусалим", - сообщил политик, не разъяснив, о какой именно ошибке идет речь.

Коснулся глава ПНА и процесса национального примирения с ХАМАСом. По его словам, финансирование сектора Газы будет сокращаться и далее, пока ХАМАС не распустит администрацию сектора и не пойдет на шаги по сближению с ФАТХом.