Эрдоган ввел дресс-код для террористов и путчистов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган установил дресс-код, которому должны следовать в суде подозреваемые в террористической деятельности и в причастности к неудавшейся попытке государственного переворота, сообщают агентства Associated Press и РИА Новости.

Согласно указанным источникам, подсудимые будут обязаны носить одежду коричневого цвета: для обвиняемых в терроризме предусмотрены штаны и куртки, а в заговоре – комбинезоны.

15-16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Военные, участвовавшие в заговоре, нанесли несколько воздушных ударов по зданию парламента и другим правительственным учреждениям. Погибли не менее 260 человек, но к утру сопротивление оппозиционеров было подавлено.

После провала переворота по подозрениям в связях с заговорщиками лишились работы более 150.000 человек – военнослужащие, преподаватели, полицейские, журналисты. По подозрению в причастности к попытке переворота в стране были арестованы более 50 тысяч человек.

Организатором путча власти Турции считают проживающего в США богослова Фетхуллу Гюлена. Эрдоган неоднократно заявлял, что не понимает, почему США отказываются выдавать Гюлена Анкаре.