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Ближний Восток

Иерусалим объявлен молодежной исламской столицей 2018 года

время публикации: 13:42 | последнее обновление: 13:43 блог версия для печати фото
Иерусалим объявлен молодежной исламской столицей 2018 года

Глава молодежного форума диалога и сотрудничества Исламской конференции Эльшад Исгандаров и президент палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб подписали соглашение об объявлении Иерусалима молодежной столицей 2018 года.

"Наша главная цель – привлечь в священный город молодежь, вовлечь ее в борьбу за мусульманские святыни. Необходимо поддержать исламскую идентичность Иерусалима, укрепить солидарность с палестинским народом", - заявил Исгандаров.

Раджуб сообщил, что в различные мероприятия, которые планируется провести в соответствии с соглашением, будут вовлечены около 400.000 жителей города. Особое внимание планируется уделить личному общению иерусалимцев и гостей.

"Соглашение подтверждает права палестинцев на Иерусалим", - сообщил палестинский функционер, добавив, что площадь перед мечетью аль-Акса является идеальным местом для проведения мероприятий.

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