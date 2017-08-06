Иерусалим объявлен молодежной исламской столицей 2018 года

Глава молодежного форума диалога и сотрудничества Исламской конференции Эльшад Исгандаров и президент палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб подписали соглашение об объявлении Иерусалима молодежной столицей 2018 года.

"Наша главная цель – привлечь в священный город молодежь, вовлечь ее в борьбу за мусульманские святыни. Необходимо поддержать исламскую идентичность Иерусалима, укрепить солидарность с палестинским народом", - заявил Исгандаров.

Раджуб сообщил, что в различные мероприятия, которые планируется провести в соответствии с соглашением, будут вовлечены около 400.000 жителей города. Особое внимание планируется уделить личному общению иерусалимцев и гостей.

"Соглашение подтверждает права палестинцев на Иерусалим", - сообщил палестинский функционер, добавив, что площадь перед мечетью аль-Акса является идеальным местом для проведения мероприятий.