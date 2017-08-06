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Ближний Восток

Король Иордании впервые за пять лет посетит Рамаллу

время публикации: 10:09 | последнее обновление: 10:26 блог версия для печати фото
Абдалла Второй и Махмуд Аббасом в Рамалле в 2012 году

Король Иордании Абдалла Второй прибудет 7 августа в Рамаллу и проведет переговоры с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. В последний раз монарх посещал Рамаллу в 2012 году.

Как утверждает телеканал "Аль-Арабия", главной темой переговоров станет возобновление палестино-израильских мирных переговоров. Политический процесс был фактически заморожен в 2014 году.

Канал также напоминает, что Хашимитское королевство сыграло важную роль в преодолении кризиса вокруг Храмовой горы, содействовав возвращению верующих в мечеть аль-Акса после того, как Израиль убрал все введенные после теракта средства защиты.

Добавим, что, согласно иорданской газете "Аль-Рад", Иордания приветствовала решение израильской прокуратуры начать предварительное расследование инцидента, в ходе которого охранник израильского посольства в Аммане застрелил двух иорданцев. Это было расценено как «шаг в правильном направлении».

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