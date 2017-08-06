6 августа 2017 г.
последняя новость: 11:52
Малахову нашли замену
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:44 Аббас: "Мы не повторим ошибку 1948 года"
11:05 Ливанская армия отказалась от помощи "Хизбаллы" в борьбе с ИГ
10:09 Король Иордании впервые за пять лет посетит Рамаллу
06:53 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 августа
06:08 Эрдоган ввел дресс-код для террористов и путчистов
01:28 Войска Асада освободили от боевиков последний оплот ИГ в окрестностях Хомса
00:40 SANA: жертвами авиаударов международной коалиции по Ракке стали 43 мирных жителя
17:44 Роухани на инаугурации обвинил США в нарушении ядерного соглашения
14:41 Рогозин обсудил с министром обороны Ирана поставки российских вооружений
13:55 Применение фосфорных бомб при авиаударах по сирийской Ракке: противоречивая информация
Ближний Восток

Ливанская армия отказалась от помощи "Хизбаллы" в борьбе с ИГ

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
Ливанская армия отказалась от помощи "Хизбаллы" в борьбе с ИГ

Ливанская армия опровергла сообщения, согласно которым военная операция против террористической группировки "Исламское государство" в районо ливанско-сирийской границе будет проводиться при взаимодействии сирийских войск и "Хизбаллы".

Согласно армейским источникам, вооруженные силы Ливана способны самостоятельно ликвидировать опорные пункты джихадистов на северо-востоке страны. Для этого им не требуется поддержка других армий или группировок.

Эта критика была направлена в адрес главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Шиитские боевики сыграли ключевую роль в боях против другой суннитской группировки - "Хайят Тахрир аш-Шам". Операция против нее закончилась эвакуацией джихадистов и их семей из района Арсаль.

По словам Насраллы, кампания против ИГ начнется в ближайшие дни. Ливанская армия будет наступать на ее позиции с территории Ливана, а сирийские вооруженные силы и боевики "Хизбаллы" - с территории Сирии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 августа 2017 г.
"Хизбалла": боевики "Ан-Нусры" и их родственники вывезены из Ливана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 августа 2017 г.
За каждую группу суннитов, покидающих Каламун, будет освобожден один боевик "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июля 2017 г.
"Хизбалла" сообщила о ликвидации десятков джихадистов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июля 2017 г.
Сирия и "Хизбалла" начали операцию на ливанской границе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
Ливанская армия начинает операцию на сирийской границе







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 6 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017