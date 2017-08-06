Ливанская армия отказалась от помощи "Хизбаллы" в борьбе с ИГ

Ливанская армия опровергла сообщения, согласно которым военная операция против террористической группировки "Исламское государство" в районо ливанско-сирийской границе будет проводиться при взаимодействии сирийских войск и "Хизбаллы".

Согласно армейским источникам, вооруженные силы Ливана способны самостоятельно ликвидировать опорные пункты джихадистов на северо-востоке страны. Для этого им не требуется поддержка других армий или группировок.

Эта критика была направлена в адрес главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Шиитские боевики сыграли ключевую роль в боях против другой суннитской группировки - "Хайят Тахрир аш-Шам". Операция против нее закончилась эвакуацией джихадистов и их семей из района Арсаль.

По словам Насраллы, кампания против ИГ начнется в ближайшие дни. Ливанская армия будет наступать на ее позиции с территории Ливана, а сирийские вооруженные силы и боевики "Хизбаллы" - с территории Сирии.