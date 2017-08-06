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Ближний Восток

В Иране военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе ВВС возле Тегерана

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 16:02 блог версия для печати фото
В Иране военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе ВВС возле Тегерана

Иранское информационное агентство Mehr сообщило о стрельбе на базе ВВС в Кахризаке, в южном пригороде Тегерана.

По информации этого источника, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам в казарме. В результате этого инцидента не менее четырех человек были убиты и более 10 получили ранения. Стрелявший задержан.

Последний инцидент со стрельбой военном объекте в Иране произошел в июле. Военнослужащий срочной службы убил трех человек, после чего попытался покончить с собой, но выжил.

В Иране военная служба является обязательной. В армию призываются мужчины после исполнения 19 лет. Срок срочной службы составляет два года.

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