В Иране военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе ВВС возле Тегерана

Иранское информационное агентство Mehr сообщило о стрельбе на базе ВВС в Кахризаке, в южном пригороде Тегерана.

По информации этого источника, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам в казарме. В результате этого инцидента не менее четырех человек были убиты и более 10 получили ранения. Стрелявший задержан.

Последний инцидент со стрельбой военном объекте в Иране произошел в июле. Военнослужащий срочной службы убил трех человек, после чего попытался покончить с собой, но выжил.

В Иране военная служба является обязательной. В армию призываются мужчины после исполнения 19 лет. Срок срочной службы составляет два года.