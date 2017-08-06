Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 6 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, восемь из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Джилазун был обнаружен тайник, в котором хранился самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав".