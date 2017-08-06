SANA: жертвами авиаударов международной коалиции по Ракке стали 43 мирных жителя

Самолеты международной коалиции во главе с США в субботу, 5 августа, нанесли серию авиаударов по городу Ракка на севере Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как сообщили агентству местные источники, в результате бомбардировок погибли не менее 43 человек, нанесен значительный материальный ущерб.

Все погибшие – мирные жители, утверждает SANA.

Ранее в тот же день SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад сообщило, что в минувший четверг международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. В сообщении утверждалось, что было сброшено более 20 таких бомб, при этом целью авиаудара были электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя. О погибших или раненых не сообщалось. Подчеркивается, что в госпитале не было боевиков "Исламского государства".

Отметим, что министерство обороны США эту информацию не комментирует. Международные агентства и независимые мониторинговые группы факт авиаудара коалиции с применением фосфорных бомб по госпиталю в Ракке не подтверждают.