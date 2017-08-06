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Ближний Восток

В Саудовской Аравии будут казнены шииты, выступившие против власти

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
В Саудовской Аравии будут казнены шииты, выступившие против власти

В Саудовской Аравии в ближайшее время будут казнены 14 шиитов, признанных виновными в террористической деятельности. Вынесенный им приговор вызвал возмущение правозащитников, заявляющих, что казнены будут оппозиционные активисты.

Пресс-секретарь министерства юстиции королевства Мансур аль-Кафари ответил на эти заявления. По его словам, юридическая процедура была соблюдена неукоснительно, а разбирательство было непредвзятым.

Аль-Кафари добавил, что вердикт был утвержден сначала кассационным судом, а затем и Верховным судом.

14 шиитов были признаны виновными в участии в антиправительственных беспорядках, что, в соответствии с законами королевства, признается террористической деятельностью. Правозащитники утверждают, что они были осуждены на основании признаний, полученных под пытками.

Отметим, что в последнее время правозащитники все чаще сравнивают юридическую процедуру Саудовской Аравии и «Исламского государства». По их мнению, суды королевства не могут считаться независимой ветвью власти.

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