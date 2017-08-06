Завершена подготовка к реставрации египетских синагог

Глава департамента еврейских древностей Министерства древностей Египта доктор Мухаммад Махран сообщил о завершении процесса инвентаризации и описи четырех синагог и нескольких кладбищ.

Инвентаризация была предварительным этапом реставрации и продолжалась целый год. Эксперты осмотрели синагогу Элиягу а-Нави в Александрии и три синагоги Каира. Также проведена опись двух александрийских кладбищ, где захоронены, в том числе, и известные раввины.

"После регистрации этих объектов они попали под действие закона о защите древностей от 1983 года и принятых в 2010 году поправок к нему. Ранее в список охраняемых объектов были внесены еще десять синагог", - цитирует главу департамента газета "Аль-Юм ас-Сабаа".

При этом Махран признал, что кладбища находятся в запустении, и отметил, что на их территории нет отдельных исторических памятников. По его словам, причина запустения – массовая эмиграция египетских евреев после израильской агрессии 1956 года.

Археолог Самех аз-Захар напомнил, что на протяжении долгих веков Египет был для евреев настоящим домом. Особого расцвета еврейская община Египта достигла во времена Фатимидов. Он заявил, что РАМБАМ, переехавший в Египет в XII веке, стал личным врачом Салах ад-Дина.

Напомним, что на реставрацию расположенной в Александрии синагоги Элиягу а-Нави правительство Египта выделило 22 миллиона долларов. Историческое здание находится в аварийном состоянии, несколько месяцев у него обвалилась крыша.

Синагога была центральным молельным домом еврейской общины Александрии и одним из самых больших в арабском мире. Она вмещала 700 человек. Она была возведена в середине XIV века, но серьезно пострадала в 1789 году, когда Александрия была взята высадившейся в Египте французской армией под командованием генерала Наполеона Бонапарта.

Нынешнее здание в эклектическом стиле было возведено в 1848 году по проекту архитектора Леона Барсильона. Проект финансировал паша Египта Мухаммад Али. В течение длительного периода службы здесь не велись, но синагога была открыта по будним дням.