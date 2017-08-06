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Ближний Восток

Курдская красавица Вийян Амир Нури лишилась титула "Мисс Ирак"

время публикации: 16:19 | последнее обновление: 16:26 блог версия для печати фото
Курдская красавица Вийян Амир Нури лишилась титула "Мисс Ирак"

На прошлой неделе оргкомитет конкурса красоты лишил титула "Мисс Ирак-2017" 23-летнюю Вийян Амир Нури. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальной странице конкурса в социальной сети Facebook.

Члены жюри обнаружили, что участница конкурса нарушила правила, указав неверные данные в своей анкете. В частности, Вийян Амир Нури не сообщила, что она ранее была замужем. В то время, как к конкурсу допускаются только незамужние девушки.

Вийян Амир Нури, курдка, она родилась в городе Сулеймания, но последние годы живет в Багдаде и работает в крупной инвестиционной компании. Новая "Мисс Ирак" должна была представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в октябре этого года на Филиппинах. Но теперь на конкурс поедет другая девушка.

В 2015 году иракский конкурс красоты, проводимый по стандартам Miss World и Miss Universe, был восстановлен после 44-летнего перерыва. В первый и последний раз представительница Ирака участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 1972 году. Ею была Видждан Бурхан ад-Дин Сулийман.

Конкурс тогда проходил в Пуэрто-Рико на фоне крайне напряженной международной обстановки: за два месяца до шоу был совершен теракт в отеле, где остановилась "Мисс США", незадолго до того боевики "Красной армии Японии", действовавшие в сговоре с руководством "Народного фронта освобождения Палестины", убили десятки людей в израильском международном аэропорту в Лоде (ныне аэропорт имени Бен-Гуриона).

Мусульманская община Ирака осудила Видждан Сулийман за участие в "сатанинском" конкурсе, и с тех пор иракские красавицы ни разу не появлялись на международных конкурсах красоты, за исключением скромных конкурсов "Мисс арабского мира", проводимых в Египте.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 мая 2017 г.
Новой "Мисс Ирак" стала 23-летняя курдская красавица Вийян Амир Нури
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2016 г.
"Мисс Ирак" возглавила демонстрацию протеста после мегатеракта в Багдаде. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 декабря 2015 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 сентября 2015 г.
Конкурс "Мисс Ирак" отложен: участницам угрожают кровавой расправой







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