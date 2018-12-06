СМИ: спецназ ЦАХАЛа действовал в Газе под видом гуманитарной службы за недели до провала в Хан Юнисе

Группа израильского спецназа действовала в секторе Газы за недели до провала в Хан Юнисе под видом сотрудников гуманитарной миссии, распределяющей медицинское оборудование, в том числе инвалидные коляски, сообщают служба новостей "Кешет" и "Решет", сайт газеты "Гаарец" и другие СМИ.

В публикациях израильских СМИ говорится, что эта группа арендовала квартиру в Газе. Боевики ХАМАСа позже обыскивали эту квартиру и разыскивали жителей сектора, которые получали помощь от этой "гуманитарной миссии".

ЦАХАЛ не дает комментариев по поводу новых сведений, опубликованных СМИ.

Данная информация появилась через несколько дней после того, как британское издание Independent опубликовало статью Бел Трю под заголовком "Перестрелка после провала израильского спецназа почти привела к новой войне в Газе". В этой публикации, в частности, рассказывалось, что группа офицеров и бойцов израильского подразделения специального назначения (в которую входили мужчины и женщины) под видом сотрудников службы медицинской помощи из "неправительственной" организации действовала на юге Газы, в районе Хан Юниса, используя удостоверения личности реальных жителей сектора, проживающих в другом районе.

Представитель террористической организации ХАМАС Хазэм Касам сообщил Independent, что все жители Газы, паспортные данные которых были использованы израильскими спецслужбами, допрошены. По его словам, было установлено, что эти люди понятия не имели о том, что их "личности украдены".

Другой представитель ХАМАСа на условиях анонимности сообщил британской журналистке, что целью израильского спецназа была замена устройств прослушивания и наблюдения, которые были установлены ранее в районе Хан Юниса.

Еще один представитель ХАМАСа, также пожелавший сохранить анонимность, заявил, что группа израильского спецназа могла въехать в сектор Газы с севера, через КПП "Эрез", используя легенду о том, что они являются сотрудниками благотворительной организации, занимающейся доставкой пациентов из Газы в израильские больницы и обратно. При этом, по его словам, сотрудникам служб безопасности ХАМАСа уже на юге было показано инвалидное кресло в задней части автофургона Volkswagen. Он также отметил, что эти люди сразу вызвали подозрение, так как говорили по-арабски с акцентом, не соответствующим районам, указанным в их удостоверениях личности.

В публикации сказано, что после инцидента, когда погиб офицер израильского спецназа М. и были убиты семеро боевиков ХАМАСа, в районе Хан Юниса установлены дополнительные блокпосты. Журналистке Independent не разрешили побывать на месте, где происходила перестрелка.

В целом, после этого инцидента в Газе стали подозрительнее относиться к иностранцам, особенно к иностранным работникам различных гуманитарных миссий, пишет Бел Трю.

Ранее военная цензура запретила распространение фотографий и подробностей об этой неудачной операции, публиковавшихся ХАМАСом.