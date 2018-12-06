Армия Ливана: в ходе операции "Северный щит" ЦАХАЛ действует только на своей территории

Командование армии Ливана опубликовало отчет по поводу итогов трехсторонней встречи, прошедшей 5 декабря в Рас ан-Накуре (Рош а-Никра) с участием представителей ливанской и израильской армии, а также временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Ливанскую делегацию возглавлял координатор правительства Ливана по связям с ООН бригадный генерал Амин Фархат, израильскую делегацию возглавлял глава бригады по иностранным связям генерал Эрез Майзель, UNIFIL представлял командующий этих сил ООН генерал-майор итальянской армии Стефано дель Кол.

В ходе этой встречи, как передает телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", бригадный генерал Амин Фархат напомнил о претензиях Бейрута в связи с действиями Израиля по добыче нефти и газа на месторождениях в Средиземном море, а также о многократных нарушениях ЦАХАЛом ливанской границы в воздухе, на море и на суше. Кроме того, снова прозвучали требования о выводу израильских войск из районов Кфар Шуба, ферм Шебаа и из северной части деревни Раджар. В то же время, ливанский представитель признал, что операция "Северный щит" пока осуществляется ЦАХАЛом исключительно на израильской территории, он потребовал от командования армии Израиля доказательств и точной информации по поводу туннелей "Хизбаллы" в приграничных районах.

Командование UNIFIL не публикует подробностей по поводу содержания переговоров, состоявшихся 5 декабря в Рас ан-Накуре. 4 декабря UNIFIL объявил, что миссия приступила к поиску входов в туннели на ливанской стороне и усилила патрулирование границы с Израилем.

Утром 6 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские инженерные и разведывательные подразделения продолжают деятельность на границе с Ливаном в рамках операции "Северный щит".

Ранее армейская пресс-служба передала, что представители Израиля выразили протест в связи с грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года.

Государственная радиостанция Израиля "Кан Бет" сообщала, что вечером 5 декабря состоялась телефонная беседа между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Глава израильского правительства проинформировал собеседника о ходе операции "Северный щит" и выразил надежду, что ООН решительно осудит действия "Хизбаллы".

Операция "Северный щит" была начата в ночь на 4 декабря. В первый же день операции был нейтрализован "туннель джихада", который вел с южной окраины ливанской деревни Кфар Кела на территорию Израиля, около Метулы. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL.

Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был уничтожен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил накануне, что операция "Северный щит" будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для нейтрализации угрозы и достижения всех поставленных перед военными целей.

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот сообщил, что решение о проведении этой операции было принято 17 ноября. Она осуществляется под руководством командования Северного округа при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. По словам Айзенкота, для завершения операции потребуется несколько недель.

Военный обозреватель газеты "Едиот Ахронот" Рон Бен-Ишай сообщал, что к проходу через туннели для участия в операциях на израильской территории "Хизбалла" готовила боевиков спецподразделения "Радуан", а также боевиков шиитских милиций из Ирака и других стран, участвовавших в гражданской войне в Сирии. В частности, речь идет о боевиках иракской группировки "Харакат Хизбалла ан-Нуджаба", сформированной в 2013 году под "патронажем" иранских спецслужб. В этой группировке состоят около 9000 боевиков.