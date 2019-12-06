МИД России "не располагает сведениями" о подготовке визита Ханийи в Москву

Департамент информации и печати МИД России не подтвердил редакции NEWSru.co.il сообщения арабских СМИ о том, что председатель политбюро террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) Исмаил Ханийя в скором времени будет принят в Москве.

"В ответ на ваше обращение сообщаем, что МИД России не располагает сведениями относительно подготовки визита председателя политбюро палестинского движения ХАМАС И.Ханийи в Москву", – сказано в ответе на запрос нашей редакции.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на анонимный источник в палестинском руководстве сообщало, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя, находящийся в Каире, запросил у властей Египта разрешения на выезд в Россию, Иран, Турцию, Катар, Ливан, Мавританию, Кувейт и Малайзию. На данный момент остается неизвестным, какие разрешения были или будут выданы Каиром лидеру ХАМАСа.

2 декабря Исмаил Ханийя выехал из сектора Газы в Египет, в Каире он провел переговоры с представителями египетской разведки и главой политбюро террористической организации "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалой. Это первый зарубежный тур Ханийи со времени вступления в нынешнюю должность. Ханийя стал главой политбюро ХАМАСа в мае 2017-го, сменив на этом посту Халида Машаля, однако до декабря 2019-го власти Египта не давали ему разрешения покинуть сектор Газы. В то же время другие представители руководства ХАМАСа получали разрешения на такие поездки – в том числе, в Египет, Иран, Турцию, Ливан, Россию.

В руководстве ХАМАСа заявляли, что глава политбюро этой организации после переговоров в Каире отправится в Россию, Катар и Турцию. Другие представители делегации ХАМАСа Халиль аль-Хайя и Раухи Муштаха отправились в Турцию и Ливан. Но о выезде Ханийи из Египта пока не сообщалось.

В ХАМАСе отмечают, что поездка в Россию давно была согласована с российским МИДом.

Напомним, что делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро группировки Исмаилом Ханийей должна была посетить Москву 15 января 2019 года. Однако за несколько дней до вылета поездка была перенесена на неопределенный срок. По версии руководства ХАМАСа, причиной было "напряженное расписание" министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако арабские СМИ, и в частности, ливанский телеканал "Аль-Маядин", сообщали, что это произошло под давлением властей Израиля и Палестинской администрации. Израиль заявлял протест в связи с предстоящим визитом Ханийи в Москву. Но МИД России отклонял претензии Израиля, заявляя, что Иерусалим сам ведет переговоры с лидерами ХАМАСа.

11-13 февраля в Москве, под эгидой МИД РФ проходили переговоры представителей 12 "палестинских фракций". Делегацию ХАМАСа на переговорах возглавлял замглавы политбюро Муса Абу Марзук. В итоге, из-за непримиримой позиции ХАМАСа и "Исламского джихада", "московская декларация" так и не была принята.

В июле 2019-го Муса Абу Марзук вновь находился с визитом в Москве.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Не признает Москва террористической организацией и "Исламский джихад", также ответственный за гибель сотен израильтян, в том числе имевших российское гражданство (в частности, "Исламский джихад" стоял за терактом-самоубийством на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве 1 июня 2001 года).

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.

Исмаил Ханийя. Краткая биографическая справка

Исмаил Ханийя родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году он окончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию. В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина.

Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАСа в Газе.

В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.



