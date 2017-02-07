Палестинские СМИ: самолеты ВВС Израиля нанесли не менее 19 ударов по целям в Газе

По данным палестинских источников, в течение вечера 6 февраля ВВС ЦАХАЛа нанесли не менее 19 ударов по целям в различных районах сектора: от Бейт-Лахии - на севере, до Хан-Юниса - на юге.

Палестинское информационное агентство Maan сообщило, часть ударов была сосредоточена на целях в районе Шуджая. Израильская радиостанция "Решет Бет" со ссылкой на палестинские источники передала, что только в Шуджае было нанесено не менее 15 ударов с воздуха.

Жители сектора Газы рассказывают в социальных сетях о том, что с наступлением темноты ЦАХАЛ использовал осветительные ракеты.

По данным Maan, в районе города Газы причинен существенный ущерб нескольким строениям.

Палестинская служба скорой помощи, сообщила о двух раненых в результате "израильских авианалетов".

Палестинские террористические группировки возложили ответственность за эскалацию на израильское руководство. Пресс-служба ХАМАС распространила заявление, в котором говорится, что террористическая организация оставляет за собой право ответить на израильскую агрессию. К этому заявлению присоединилась организация "Исламский джихад".

6 февраля около 9 утра на территории регионального совета Хоф Ашкелон прозвучал сигнал "Цева адом". Ракета упала на пустыре, не причинив ущерба. В ответ на обстрел израильские военные выпустили несколько артиллерийских снарядов по целям в районе Бейт-Лахии. Около 15:30 в районе Кисуфим израильские военнослужащие подверглись обстрелу из сектора Газы. C 14:00 и до позднего вечера из сектора Газы с интервалом в несколько часов поступали сообщения об ударах ВВС ЦАХАЛа по различным целям.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в течение всего дня ВВС наносят удары по инфраструктуре террористов.

Находящийся в Великобритании с официальным визитом Биньямин Нетаниягу перед вылетом на родину заявил, что Израиль не потерпит "одиночные обстрелы" и будет отвечать на них в полную силу.

Отметим, что обстрел израильской территории, осуществленный 6 февраля, был первым в 2017 году. Предыдущая попытка ракетного обстрела из сектора была зафиксирована 24 октября 2016 года, тогда, несмотря на то, что ракета не перелетела пограничный забор, ВВС ЦАХАЛа нанесли ответные удары по объектам ХАМАС.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые обстрелы израильской территории из Газы, так как именно эта организация контролирует сектор с лета 2007 года.

В 2016 году было зафиксировано всего 12 ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы, в общей сложности за пределами сектора разорвались 16 ракет, не было причинено существенного ущерба, в результате этих обстрелов никто не пострадал. Такой низкой интенсивности ракетных обстрелов из Газы не фиксировалось с 2001 года.





