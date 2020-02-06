ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по подземным инфраструктурам ХАМАСа в Газе

В ночь на четверг, 6 февраля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на минометный обстрел израильской территории. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что летательные аппараты и истребители атаковали подземные инфраструктуры группировки "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа).

Военные напоминают, что Израиль возлагает на ХАМАС, контролирующий Газу с 2007 года, ответственность за любые враждебные действия из сектора.

Ранее спутниковый телеканал "Аль-Акса" сообщил, что с беспилотника ЦАХАЛа был нанесен удар по цели в районе Рафаха. Информация об этом появилась 00:48. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что две ракеты были выпущены в сторону пустыря, находящегося к востоку от города Рафах. Агентство Safa передает, что израильские ВВС атаковали цели не только в районе Рафаха, но и около лагеря беженцев Аш-Шати в северной части сектора. Причинен ущерб, о пострадавших не сообщается.

Вечером 5 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был осуществлен минометный обстрел израильской территории из сектора Газы. Был зафиксирован запуск двух снарядов, они упали на незастроенной местности. Предупреждения об обстреле с помощью мобильного приложения Управления тылом были отправлены только тем, кто находился в предполагаемой зоне падения снарядов.