Аббас: перенос посольства США в Иерусалим - враждебные действия

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) резко осудил намерение избранного президента США Дональда Трампа перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

По словам Махмуда Аббаса, палестинское руководство расценит этот шаг, как враждебное действие. Он утверждает, что перенос посольства США в Иерусалим поставит под угрозу мир не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. По мнению Аббаса, в результате мирный процесс погибнет.

Аббас сказал, что палестинцы считают Восточный Иерусалим своей столицей и не готовы смириться с попытками изменить статус города, сообщает "Маан".

Палестинский лидер призвал провести Парижскую мирную конференцию и сформировать механизм по контролю над мирным процессом в соответствии с принципами международного сообщества и резолюциями СБ ООН.

Ранее другие палестинские и арабские представители уже высказывались против плана Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим. Они утверждали, что у этого шага будут катастрофические последствия.





