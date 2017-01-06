6 января 2017 г.
последняя новость: 17:31
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:01 Аббас: перенос посольства США в Иерусалим - враждебные действия
16:33 Turkish Airlines отменяет авиарейсы из-за непогоды в Стамбуле
14:17 "Аль-Джазира": в результате воздушного удара по цели на западе Ирака погибли 17 человек
14:07 Один из лидеров ХАМАС обсудил в Каире условия возвращения Израилю тел военнослужащих
12:54 СМИ: израильский разведспутник заснял в Сирии российские баллистические ракеты
10:59 Россия сокращает группировку в Сирии: "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" покидают регион
10:09 Землетрясение на юге Ирана, есть жертвы
09:08 Турецкие военные заявляют о десятках убитых боевиков ИГ на севере Сирии за последние сутки
08:30 Единственный зоопарк в секторе Газы закрывается. ФОТО
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 января
Ближний Восток

Аббас: перенос посольства США в Иерусалим - враждебные действия

время публикации: 17:01 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) резко осудил намерение избранного президента США Дональда Трампа перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

По словам Махмуда Аббаса, палестинское руководство расценит этот шаг, как враждебное действие. Он утверждает, что перенос посольства США в Иерусалим поставит под угрозу мир не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. По мнению Аббаса, в результате мирный процесс погибнет.

Аббас сказал, что палестинцы считают Восточный Иерусалим своей столицей и не готовы смириться с попытками изменить статус города, сообщает "Маан".

Палестинский лидер призвал провести Парижскую мирную конференцию и сформировать механизм по контролю над мирным процессом в соответствии с принципами международного сообщества и резолюциями СБ ООН.

Ранее другие палестинские и арабские представители уже высказывались против плана Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим. Они утверждали, что у этого шага будут катастрофические последствия.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 января 2017 г.
Иордания: перенос посольства США в Иерусалим будет иметь катастрофические последствия
// NEWSru.co.il // В мире // 4 января 2017 г.
В Конгресс подан законопроект о переносе посольства США в Иерусалим
// NEWSru.co.il // В мире // 3 января 2017 г.
Экс-премьер Австралии призывает лишить ПА денег и перенести посольство в Иерусалим
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2017 г.
Аббас назвал помогавшего террористам епископа одним из лидеров ФАТХа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 декабря 2016 г.
Арикат: перенос посольства США в Иерусалим убьет мирный процесс
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2016 г.
Нетаниягу о возможности переноса посольства США в Иерусалим: "Потрясающе"
// NEWSru.co.il // В мире // 12 декабря 2016 г.
Советник Трампа подтверждает: посольство США будет перенесено в Иерусалим







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 6 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017