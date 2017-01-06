6 января 2017 г.
последняя новость: 20:35
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Ближний Восток

Аббас назвал улицу именем архиепископа Иллариона Капуччи

время публикации: 19:58 | последнее обновление: 20:19 блог версия для печати фото
Архиепископ Иллаарион Капуччи

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) 6 января присвоил одной из улиц в Бейт-Сахуре имя недавно умершего греко-католического архиепископа Иерусалима Иллаариона Капуччи.

Выступая на церемонии по этому поводу, Аббас сказал, что для родившегося в Сирии Капуччи "Палестина стала второй родиной", и он многим пожертвовал ради нее.

В 70-е годы прошлого века Илларион Капуччи был приговорен к 12 годам тюрьмы за переправку оружия арабским террористам. Он провозил в своем "Мерседесе" оружие для террористов, в том числе ракеты, которыми планировалось обстрелять жилые кварталы Иерусалима.

В 1978 году Израиль, по просьбе Папы Римского Павла Шестого, освободил священнослужителя из тюрьмы и выслал его в Рим.

В 2009-м архиепископ Капуччи был задержан израильскими властями после того, как его обнаружили на борту ливанского судна с гуманитарным грузом, следовавшем в сектор Газы. В мае 2010-го его вновь задержали израильские военные, он был одним из пассажиров турецкого судна "Мави Мармара", пытавшегося прорвать морскую блокаду Газы.

Для арабского мира, прежде всего для сирийцев и палестинских арабов, Илларион Капуччи был национальным героем. Сирийское государственное агентство SANA в сообщении о смерти Капуччи писало: "Он посвятил всю свою жизнь справедливому делу палестинского народа и в поддержку сил сопротивления в регионе и Сирии, противостоящих терроризму". Патриарх Мелькитской католической церкви Антиохии и всего Востока Григориус III Ляххам, выражая соболезнования, подчеркнул, что Капуччи всю свою жизнь боролся за права палестинского народа и назвал его героем.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 2 января 2017 г.
Умер архиепископ Капуччи, пособник террористов и "герой палестинского народа"







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