Единственный зоопарк в секторе Газы закрывается. ФОТО

Последний оставшийся зоопарк в Газе, расположенный около Рафаха на юге сектора, в скором времени может закрыться, так как администрация не располагает достаточными средствами для содержания даже тех немногих животных, которые находятся в этом зоопарке.

Зверей в зоопарке почти не осталось. Посетителям показывают чучела бывших питомцев или куклы, отдаленно напоминающие реальных животных, которые когда-то жили в зоопарке. Основные живые обитатели – птицы, в их числе попугаи ара и какаду.

Зоопарк не привлекает посетителей, не приносит дохода, не получает дотаций ни от властей сектора Газы, который уже почти 10 лет контролируется террористической организацией ХАМАС, ни от международных организаций.

В ситуации, когда более двух третей населения Газы зависят от материальной помощи ООН, на поддержку зоопарка средств нет.

В прошлом в секторе Газы насчитывалось до шести зоопарков. На сегодняшний день практически все они закрыты.

В августе прошлого года был закрыт зоопарк в Хан-Юнисе, тогда из него были эвакуированы 16 зверей, среди них – тигр, леопард, олень, черепаха, обезьяны, пеликаны. После курса реабилитации в Израиле часть из них была переправлена в зоопарки Южной Африки и Иордании.

Операция, получившая название "Сафари", была организована отделом сельского хозяйства Управления координации деятельности правительства на территориях при поддержке Международного фонда Four Paws, специализирующегося на защите животных. Внесло свою лепту и управление пограничных пунктов.

Инициатором переезда животных тогда стала палестинская сторона. Из-за падения доходов зоопарка владелец не мог обеспечить животных ни медицинским уходом, ни пропитанием.

Шестнадцати животным тогда дали снотворное и поместили в специальные клетки, после чего переправили в Израиль. Ранее Газу покинули другие питомцы зоопарка, в том числе семейство львов со львятами.

Зоопарк в Хан-Юнисе на протяжении всей истории сопровождали скандалы. В 2005 году из него украли львицу. Похитители предлагали желающим сфотографироваться с ней за пять шекелей, но позже были пойманы, и львица вернулась в зоопарк. Часть обитателей зоопарка пополнили меню экзотических ресторанов сектора.

После того, как стало известно, что в одном из вольеров вместо зебры обитает раскрашенный в черно-белые полосы осел, рамат-ганское сафари подарило зоопарку в Газе двух зебр. Но с кормлением и содержанием более прихотливых животных возникли проблемы.

Из-за недостаточного ухода и постоянных стрессов, связанных с военными операциями, в зоопарке была очень высокая смертность животных. Многих из них превращали в чучела и возвращали в клетки, чтобы посетители могли посмотреть на то, как звери выглядели при жизни.

После захвата власти в 2007 году ХАМАС построил новый зоопарк в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы – Аль-Бисан или Бисан-сити. Там же был создан парк развлечений для семейного отдыха. В проект, который курировал глава МВД Фатхи Хаммад, были вложены миллионы долларов, ХАМАС не жалел средств, демонстрируя заботу о благополучии населения сектора. Позже денег выделялось все меньше, постепенно парк развлечений был запущен, а многие животные погибли из-за плохого ухода или во время боевых действий.

Боевики ХАМАС неоднократно использовали территорию парка Бисан-сити для осуществления ракетных обстрелов, в результате ответных ударов ЦАХАЛа зоопарку был причинен тяжелый ущерб. Особенно тяжким был ущерб летом 2014 года, когда во время операции "Нерушимая скала" в зоопарке Аль-Бисан погибли около 80 зверей и птиц.

Территории парков развлечений и зоопарков зачастую используются боевиками в качестве тренировочных баз. Не исключено, что такая же судьба постигнет последний зоопарк в Газе.





