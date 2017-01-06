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Ближний Восток

Землетрясение на юге Ирана, есть жертвы

время публикации: 10:09 | последнее обновление: 10:09 блог версия для печати фото

В пятницу, 6 января, на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Хондж в провинции Фарс, сообщают иранские СМИ.

Несмотря на относительно слабые подземные толчки, разрушились несколько ветхих строений в одной из деревень, погибли не менее четырех человек, еще четверо были травмированы.

По предварительным данным, погибли сельскохозяйственные рабочие, которые прибыли в Иран из Афганистана.

Иран находится в сейсмоопасной зоне. В апреле 2013 года на юго-востоке страны в результате землетрясения магнитудой 7,8 погибли около 40 человек.

В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Погибли более 26 тысяч человек, примерно 30 тысяч получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены.

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