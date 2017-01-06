СМИ: израильский разведспутник заснял в Сирии российские баллистические ракеты

Израильский спутник дистанционного зондирования поверхности Земли Eros-B, оснащенный камерами для съемки с разрешением 0,7 метра, заснял в Сирии российские баллистические ракеты "Искандер", сообщают израильские СМИ.

Как пишет портал Walla, спутник заснял ракеты, установленные на грузовиках российской армии, на территории базы сирийских ВВС в Латакии.

Сайт Jerusalem Online сообщает, что грузовики с ракетами были укрыты от спутникового наблюдения, однако сильные дожди, обрушившиеся на Латакию на прошлой неделе, размыли укрытия и вынудили военных передислоцировать ракеты.

Слухи о появлении на территории Сирии баллистических ракет "Искандер" появились еще четыре года назад. 13 февраля 2013 года генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Исайкин опроверг эти слухи.

В декабре 2014 года американское издание WorldNetDaily опубликовало статью Аарона Клейна, в которой со ссылкой на анонимного французского государственного чиновника утверждалось, что "Хизбалле" были успешно переправлены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Тогда же ливанское издание "Аль-Ахбар", связанное с "Хизбаллой", писало, что в Сирию доставлена новая партия современных вооружений из России и других стран, которые "повлияют на ход войны" и "помешают Израилю или другому врагу".

Министерство обороны России подтверждает наличие в Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, подчеркивая, что речь идет об оборонительных вооружениях. При этом российские военные настаивают на том, что в Сирии нет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Ракетные комплексы "Искандер" предназначены, прежде всего, для уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. По мнению западных аналитиков, ОТРК "Искандер", наряду с такими системами ПВО, как С-400, и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в концепции ВС России.

В пятницу, 6 января, командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов на суше и на море. По его словам, при нахождении у берегов Сирии было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион".

6 января начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов объявил, что, в соответствии с распоряжением президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, группировка ВС России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли. Герасимов также напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не распространяется на "Исламское государство" и другие террористические группировки.

В свою очередь, командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов заявил: "Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены". Агентство "Интерфакс" приводит слова Картаполова о том, что за два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 ночью), поразив 1252 объектов террористов.

О том, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" за время операции в Сирии потерял два боевых самолета в результате аварий, генерал-полковник, судя по сообщениям российских СМИ, не упоминал. Напомним, что в ноябре прошлого года сразу после взлета с борта "Адмирала Кузнецова" разбился истребитель МиГ-29, а через несколько недель, в декабре истребитель Су-33 разбился при посадке на этот крейсер.





