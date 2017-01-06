Керри: США поддерживают проведение переговоров по Сирии в Астане

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров в столице Казахстана Астане.

"Я проводил обсуждение (будущих переговоров по Сирии – ред.), в том числе и в последние дни, с коллегами из России и Турции – Лавровым и Чавушоглу", – сказал Керри на пресс-конференции, прошедшей в четверг, 5 января, в Вашингтоне.

"Мы поддерживаем встречу в Астане", – отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Керри, США рассчитывают, что переговоры в Астане позволят сделать шаг вперед в сирийском урегулировании.