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Ближний Восток

Керри: США поддерживают проведение переговоров по Сирии в Астане

время публикации: 04:58 | последнее обновление: 05:09 блог версия для печати фото
Керри: США поддерживают проведение переговоров по Сирии в Астане

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров в столице Казахстана Астане.

"Я проводил обсуждение (будущих переговоров по Сирии – ред.), в том числе и в последние дни, с коллегами из России и Турции – Лавровым и Чавушоглу", – сказал Керри на пресс-конференции, прошедшей в четверг, 5 января, в Вашингтоне.

"Мы поддерживаем встречу в Астане", – отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Керри, США рассчитывают, что переговоры в Астане позволят сделать шаг вперед в сирийском урегулировании.

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