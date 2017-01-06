Один из лидеров ХАМАС обсудил в Каире условия возвращения Израилю тел военнослужащих

Заместитель председателя политбюро террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук на этой неделе побывал в Каире, где обсуждал с египетскими чиновниками условия возможного возвращения Израилю тел военнослужащих, похищенных летом 2014 года во время проведения израильтянами операции "Нерушимая скала" в секторе Газы, пишет газета "Аль-Араб аль-Джадида".

Судя по имеющейся информации, позиция руководства ХАМАС по этому вопросу остается неизменной: боевики готовы удовлетворить просьбу о возвращении тел только в том случае, если Израиль освободит из тюрем всех активистов ХАМАС, которые были задержаны в июне 2014 года в рамках операции "Вернуть братьев".

В ноябре прошлого года Абу Марзук заявлял, что Израилю не будет предоставлено никаких сведений о судьбе военнослужащих и мирных граждан, которые могут удерживаться в секторе Газы. Так он отреагировал на попытки руководства России выступить в роли посредника в данном вопросе.

Тогда Абу Марзук подчеркивал, что никакие переговоры по этому вопросу невозможны до тех пор, пока власти Израиля не освободят из тюрем всех активистов ХАМАС, которые вышли на свободу из израильских тюрем в рамках "сделки Шалита" в 2011 году, но позже были вновь арестованы. Большинство таких арестов было осуществлено в июне 2014 года в Иудее и Самарии, в ходе операции "Вернуть братьев", когда боевики ХАМАС похитили и убили трех израильских подростков Гилада Шаэра, Нафтали Френкеля и Эяля Ифраха. Тогда были задержаны около ста активистов ХАМАС, в общей сложности в тюрьмы вернулись 86 исламских экстремистов, вышедших на свободу в обмен на Шалита.

Известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсуждал данную тему с израильскими лидерами во время недавнего визита в Израиль и ПА.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу после переговоров с Медведевым сказал 10 ноября: "Я хотел бы поблагодарить вас за вашу готовность помочь в решении гуманитарного вопроса первостепенной важности: возвращении тел Адара Голдина, Орона Шауля, а также возвращении троих израильских граждан, удерживаемых в Газе".

Мусу Абу Марзука называют одним из наиболее вероятных преемников Халида Машаля на посту председателя политбюро ХАМАС.