6 января 2017 г.
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Ближний Восток

Россия сокращает группировку в Сирии: "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" покидают регион

время публикации: 10:59 | последнее обновление: 11:00 блог версия для печати

В пятницу, 6 января, начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов объявил, что, в соответствии с распоряжением президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, группировка ВС России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, передает РИА Новости.

Герасимов также напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не распространяется на "Исламское государство" и другие террористические группировки.

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Пятница, 6 января 2017 г.
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