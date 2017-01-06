Россия сокращает группировку в Сирии: "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" покидают регион

В пятницу, 6 января, начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов объявил, что, в соответствии с распоряжением президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, группировка ВС России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, передает РИА Новости.

Герасимов также напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не распространяется на "Исламское государство" и другие террористические группировки.