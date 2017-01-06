Сирийские повстанцы и армия Асада заключили "водяное перемирие" под Дамаском

По предварительным данным, в Сирии достигнуто соглашение о временном прекращении огня между правительственными войсками и повстанцами в районе Дамаска.

Перемирие в Вади Барда рассчитано всего на несколько часов, но при этом в нем будут участвовать все повстанческие и оппозиционные группировки, действующие в данном районе, сообщило информационное агентство Reuters.

Ранее представители ООН предупреждали, что боевые действия причиняют большой ущерб источникам пресной воды в окрестностях сирийской столицы.

Армия президента Сирии Башара Асада пытается завоевать этот район и взять под свой контроль источники пресной воды.