6 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:08 Турецкие военные заявляют о десятках убитых боевиков ИГ на севере Сирии за последние сутки
08:30 Единственный зоопарк в секторе Газы закрывается. ФОТО
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 января
04:58 Керри: США поддерживают проведение переговоров по Сирии в Астане
21:12 Иордания: перенос посольства США в Иерусалим будет иметь катастрофические последствия
19:37 Теракт в Латакии: количество жертв возросло до 11 человек
15:35 Теракт в сирийской провинции Латакия: есть жертвы
15:32 Теракт в турецком городе Измир
13:14 Anadolu: боевики "Хизбаллы" не пустили российских военных в осажденный район Сирии
12:50 "Разврат" в эфире саудовского телеканала: участник танцевального шоу покаялся перед Аллахом
Ближний Восток

Турецкие военные заявляют о десятках убитых боевиков ИГ на севере Сирии за последние сутки

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Аль-Баб, Сирия

Утром в пятницу, 6 января, командование армии Турции сообщило, что за последние сутки в северной части Сирии в результате действий турецких военных были убиты 32 боевика террористической группировки "Исламское государство", передает агентство Reuters.

Сообщается также, что за тот же период боевые самолеты Турции нанесли удары по 21 позиции ИГ, в результате были разрушены здания, уничтожен транспорт в районах Эль-Баб и Бзага.

Отметим, что турецкие военные, проводящие в северной части Сирии операцию "Щит Евфрата", почти ежедневно сообщают об уничтожении десятков боевиков ИГ и отсутствии потерь со своей стороны или незначительных потерях. Накануне поступала информация, что авиаудары на севере Сирии приостановлены из-за сложных метеоусловий, но на следующий день армия Турции объявила о нанесении ударов по десяткам целей в этом регионе.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 января 2017 г.
Anadolu: боевики "Хизбаллы" не пустили российских военных в осажденный район Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 января 2017 г.
На севере Сирии погиб турецкий солдат, уничтожены 38 боевиков ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 января 2017 г.
Турция обвинила "Хизбаллу" в подрыве соглашения о прекращении огня
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 января 2017 г.
США поддержали Турцию в боях за аль-Баб







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 6 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017