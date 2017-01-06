Турецкие военные заявляют о десятках убитых боевиков ИГ на севере Сирии за последние сутки

Утром в пятницу, 6 января, командование армии Турции сообщило, что за последние сутки в северной части Сирии в результате действий турецких военных были убиты 32 боевика террористической группировки "Исламское государство", передает агентство Reuters.

Сообщается также, что за тот же период боевые самолеты Турции нанесли удары по 21 позиции ИГ, в результате были разрушены здания, уничтожен транспорт в районах Эль-Баб и Бзага.

Отметим, что турецкие военные, проводящие в северной части Сирии операцию "Щит Евфрата", почти ежедневно сообщают об уничтожении десятков боевиков ИГ и отсутствии потерь со своей стороны или незначительных потерях. Накануне поступала информация, что авиаудары на севере Сирии приостановлены из-за сложных метеоусловий, но на следующий день армия Турции объявила о нанесении ударов по десяткам целей в этом регионе.