Turkish Airlines отменяет авиарейсы из-за непогоды в Стамбуле

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отмене нескольких рейсов в Израиль из-за тяжелых погодных условий в Турции, сообщает радиостанция "Решет Бет".
Речь идет о рейсах, запланированных на 7 января. Были отменены три рейса из Стамбула в Международный аэропорт Бен-Гурион и два рейса в обратном направлении.
Причиной стал снегопад и ненастная погода в Турции.
Отменены также рейсы в Москву, Казань, Баку, Кишинев, Ашхабад и другие города.
Пассажирам рекомендуют следить за уточненным расписанием рейсов на сайте авиакомпании.