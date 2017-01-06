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Ближний Восток

Turkish Airlines отменяет авиарейсы из-за непогоды в Стамбуле

время публикации: 16:33 | последнее обновление: 16:33 блог версия для печати фото
Turkish Airlines отменяет авиарейсы из-за непогоды в Стамбуле

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отмене нескольких рейсов в Израиль из-за тяжелых погодных условий в Турции, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Речь идет о рейсах, запланированных на 7 января. Были отменены три рейса из Стамбула в Международный аэропорт Бен-Гурион и два рейса в обратном направлении.

Причиной стал снегопад и ненастная погода в Турции.

Отменены также рейсы в Москву, Казань, Баку, Кишинев, Ашхабад и другие города.

Пассажирам рекомендуют следить за уточненным расписанием рейсов на сайте авиакомпании.

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Пятница, 6 января 2017 г.
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