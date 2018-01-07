В Бейт-Лехеме кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III забросали камнями

В субботу, 6 января, во время движения кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III к месту проведения праздничной службы в церкви Рождества Христова в Бейт-Лехеме (Вифлееме) группа арабов забросала черный лимузин патриарха камнями.

Восстановить общественный порядок пытались сотрудники палестинской службы безопасности.

Несмотря на неприятный инцидент, Феофил III благополучно прибыл к базилике и присоединился к главам сирийской и коптской православных церквей.

Как сообщает палестинское агентство Maan, подобный инцидент произошел впервые. По сведениям агентства, участники беспорядков протестуют против сделок, в результате которых греко-православный патриархат продает земельные участки израильским бизнесменам.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы помешать войти в церковь предателю Феофилу", - сказал Салама Шахин, активист движения Арабской православной молодежи. Его слова цитирует Daily Star со ссылкой на AFP. " Этот человек должен предстать перед судом, потому что он предал родину, предал церковь и предал принципы", - заявил Шахин.

Напомним, в июне прошлого года благодаря иску против столичного муниципалитета, поданному в иерусалимский окружной суд, стало известно о крупной сделке с недвижимостью, заключенной еще шесть лет назад и имеющей не только экономический, но и политический аспект.

Выяснилось, что греческая патриархия продала группе израильских инвесторов участки общей площадью 50 гектаров, расположенные в иерусалимских районах Рехавия, Тальбия и Найот. Эти участки с 1951 года арендуются Еврейским национальным фондом.

В общей сложности речь идет примерно о 200 участках: на них расположены театр "Хан", часть Музея Израиля, Центральная синагога, Центр наследия Менахема Бегина, другие общественные здания.

Сумма сделки, заключенной в 2011 году патриархом Феофилом Третьим, не сообщается. Неизвестны и имена покупателей.





