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Ближний Восток

В Бейт-Лехеме кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III забросали камнями

время публикации: 6 января 2018 г., 18:17 | последнее обновление: 6 января 2018 г., 18:55 блог версия для печати фото
В Бейт-Лехеме кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III забросали камнями
В Бейт-Лехеме кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III забросали камнями
Патриарх Иерусалимский Феофил III во время праздничной службы, 6 января 2018 г.
ВСЕ ФОТО

В субботу, 6 января, во время движения кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III к месту проведения праздничной службы в церкви Рождества Христова в Бейт-Лехеме (Вифлееме) группа арабов забросала черный лимузин патриарха камнями.

Восстановить общественный порядок пытались сотрудники палестинской службы безопасности.

Несмотря на неприятный инцидент, Феофил III благополучно прибыл к базилике и присоединился к главам сирийской и коптской православных церквей.

Как сообщает палестинское агентство Maan, подобный инцидент произошел впервые. По сведениям агентства, участники беспорядков протестуют против сделок, в результате которых греко-православный патриархат продает земельные участки израильским бизнесменам.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы помешать войти в церковь предателю Феофилу", - сказал Салама Шахин, активист движения Арабской православной молодежи. Его слова цитирует Daily Star со ссылкой на AFP. " Этот человек должен предстать перед судом, потому что он предал родину, предал церковь и предал принципы", - заявил Шахин.

Напомним, в июне прошлого года благодаря иску против столичного муниципалитета, поданному в иерусалимский окружной суд, стало известно о крупной сделке с недвижимостью, заключенной еще шесть лет назад и имеющей не только экономический, но и политический аспект.

Выяснилось, что греческая патриархия продала группе израильских инвесторов участки общей площадью 50 гектаров, расположенные в иерусалимских районах Рехавия, Тальбия и Найот. Эти участки с 1951 года арендуются Еврейским национальным фондом.

В общей сложности речь идет примерно о 200 участках: на них расположены театр "Хан", часть Музея Израиля, Центральная синагога, Центр наследия Менахема Бегина, другие общественные здания.

Сумма сделки, заключенной в 2011 году патриархом Феофилом Третьим, не сообщается. Неизвестны и имена покупателей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 26 октября 2017 г.
"Гаарец": Греко-православный патриархат распродает недвижимость в Иерусалиме по заниженным ценам
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 18 июля 2017 г.
Греческая православная церковь продала участок в Яффо компании с островов Карибского моря
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июля 2017 г.
Иорданцы требуют от патриарха Иерусалима вернуть проданные израильтянам земли
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 27 июня 2017 г.
Греческая патриархия продала 50 гектаров земли в центре Иерусалима







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