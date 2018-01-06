Агентство UNRWA не получило вовремя $125 млн американской помощи

В пятницу, 5 января, была опубликована противоречивая информация о реализации решения президента США Дональда Трампа сократить финансирование структур, связанных с Палестинской автономией.

Агентство Axios со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что администрация Трампа заморозила финансирование Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) на сумму 125 миллионов долларов. В сообщении указывалось: эти деньги должны были перевести на счет UNRWA до 1 января, однако перевод задержан.

Позже то же агентство и агентство Reuters привели комментарий чиновника Госдепартамента США: тот факт, что деньги до сих пор не переведены, не означает, что помощь заморожена. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, обсуждение продолжается, решение будет принято до середины января. Он категорически заявил, что информация о замораживании средств не соответствует действительности.

Отметим, что речь идет пока не о всей сумме, обещанной американцами UNRWA, а только о первой трети. В общей сложности, в 2016 году администрация Барака Обамы обещала перевести этому агентству около 370 миллионов долларов.

Представитель UNRWA Крис Ганнесс сообщил, что агентство не было "напрямую проинформировано об официальном решении администрации США".

О том, что UNRWA может лишиться финансирования, 2 января заявила журналистам постпред США в ООН Никки Хейли. Она отметила, что Дональд Трамп не намерен переводить деньги UNRWA до тех пор, пока палестинские лидеры не вернутся за стол переговоров.

Накануне израильские СМИ сообщали, что МИД Израиля с тревогой воспринял угрозы Белого дома лишить UNRWA финансирования. Хотя официально Израиль на это решение Белого дома не отреагировал.

Телеканал "Хадашот" приводит разъяснение источников в израильском МИДе, считающих, что сокращение бюджета UNRWA приведет к ухудшению ситуации в секторе Газы и гуманитарной катастрофе. Дипломаты полагают, что в нынешней, и без того непростой ситуации, это такое развитие событий не в интересах Израиля. Сайт "Мако" писал, что с дипломатами согласны в ЦАХАЛе. Военные также считают, что сокращение помощи сектору Газы, не будет способствовать улучшению ситуации. В израильском руководстве опасаются, что дальнейшее обнищание Газы чревато новым масштабным вооруженным противостоянием между ХАМАСом и Израилем.

Напомним, что 2 января президент США Дональд Трамп поставил под сомнение продолжение американской финансовой помощи Палестинской автономии. "Мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения", – написал Трамп в своем блоге в социальной сети Twitter. По словам президента США, палестинцы даже не желают вести переговоры о мирном договоре с Израилем. "Почему же мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?" – писал он.

После того, как 6 декабря 2017 года Трамп заявил о том, что США признают Иерусалим столицей Израиля, руководство ПА многократно выступало с антиамериканскими заявлениями. В ходе массовых акций протеста, поддерживаемых палестинской администрацией, сжигают американские флаги и демонстрируют оскорбительную антиамериканскую символику. При этом ПА отказывается не только от переговоров с Израилем, но и от диалога с Вашингтоном.





