Иранские СМИ: в прощании с генералом Сулеймани в Тегеране участвуют миллионы

В понедельник, 6 января, в Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани – командующим подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", убитого 3 января в Багдаде в результате американского авиаудара.

Иранское государственное агентство IRNA передает, что в церемонии участвуют миллионы людей. В столицу Ирана прибыло множество людей из разных провинций. Такого массового участия иранцев в подобных церемониях не помнят со времен похорон аятоллы Хомейни, передает иранское телевидение. Уже утром пройти к Тегеранскому университету, где проходит церемония, было почти невозможно, люди толпятся на улицах. Ближайшие станции метро закрыты, автобусы переполнены.

На улицах Тегерана множество портретом Сулеймани и других "шахидов", убитых 3 января в Багдаде. Активисты жгут картонные изображения Дональда Трампа, американские и израильские флаги. Звучат призывы к жестокой мести американцам и их союзникам.

IRNA отмечает, что из-за того, что на улицах вокруг университета стоят плотные толпы, катафалки, доставившие тела Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Муандиса, были заблокированы.

Отметим, что подобные церемонии продолжаются уже третий день. 4 января тело Сулеймани, а также тела еще 11 убитых лидеров и боевиков проиранских военизированных формирований, были доставлены из Багдада в священные для шиитов города Карбала (к мавзолею имама Хусейна) и Наджаф (к мавзолею имама Али). Рано утром 5 января из Багдада тела Касема Сулеймани и заместителя командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандиса доставили в иранский город Ахваза, затем – в Мешхед (к мавзолею имама Резы). Далее тела отправились в Тегеран, откуда будут привезены в Кум (к мавзолею Фатимы Масуме), а затем тело Сулеймани доставят в Керман (на его родину), где он будет похоронен 7 января.

Церемонии "памяти Сулеймани" проходили 4-5 января в Баальбеке (Ливан), в Стамбуле (Турция), в Газе, в Багдаде и т.д.

Ликвидация Касема Сулеймани

В ночь на пятницу, 3 января, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Когда конвой из нескольких автомобилей вез Сулеймани к выезду с территории аэропорта и проезжал рядом с грузовым терминалом, американский ударный БПЛА выпустил четыре ракеты по этим машинам.

В результате авиаудара цели были уничтожены. По данным командования "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли 12 человек, в их числе командующий иранскими силами "Кудс" Касем Сулеймани, заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи, и другие.

После авиаудара аэропорт Багдада приостановил работу. Места происшествия было оцеплено. Сулеймани опознали по перстню на пальце. Его останки и тела других погибших были доставлены в морг для ДНК-экспертизы.

Генерал Касем Сулеймани: национальный герой и лидер террористов. Краткая биография

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.

Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.

В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.

Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.

В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – "Кудс". Тесно контактировал с ливанской "Хизбаллой".

В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии).

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с "Исламским государством", "Ан-Нусрой" и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской "Хизбалле".

В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем. Он подчинялся исключительно верховному лидеру Али Хаменеи и считался более влиятельным, чем президент Ирана. В то же время, в Тегеране были политики, опасавшиеся растущего влияния Сулеймани.

Имя Касема Сулеймани было включено в "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль. Именно благодаря Сулейману были сформированы, подготовлены и вооружены шиитские милиции в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, действовавшие против противников Асада, против Израиля, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.





