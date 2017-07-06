В Египте создана комиссия для расследования причин нашествия медуз

Министерство окружающей среды Египта сформировало комиссию, члены которой должны дать ответ, что вызвало в этом году нашествие медуз на египетские пляжи на побережье Средиземного моря.

Сайт ABC News сообщил, что в этом году на египетском побережье наблюдается "невиданное ранее" скопление медуз. Причем, досаждают купальщикам медузы, "родиной" которых является Индийский океан или Красное море.

Морские "гости" испортили летний пляжный сезон египтянам и туристам. Редкие отдыхающие отваживаются заходить в море.

Многие египетские экологи убеждены, что нашествие медуз является следствием расширения Суэцкого канала. Однако власти страны напоминают, что, например, ропилемы, родиной которых является Индийский океан, появились в Средиземном море еще в 70-х годах прошлого столетия.

В министерстве экологии Египта полагают, что нашествие было вызвано обилием пищи и увеличением уровня органического загрязнения прибрежных вод.





