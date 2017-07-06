Теракт в Хаме, двое погибших

Террорист с поясом смертника привел в действие взрывное устройство на автовокзале сирийского города Хама. В результате погибли по меньшей мере два человека, семеро получили ранения.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт, однако предполагается, что террорист был членом "Исламского государства", активно задействующего смертников.

Напомним, что 25 июня Хаму посетил президент Сирии Башар Асад. Он принял участие в молитве, посвященной Ид аль-Фитру. Это праздник знаменует окончание Священного месяца Рамадан.

Государственное телевидение показало репортаж, где можно было увидеть главу государства, молящегося рядом с имамом Большой мечети Хамы. Их окружала толпа прихожан.

По словам имама, присутствие Асада на празднике – свидетельство приближающейся победы. Он также выразил уверенность, что после разгрома джихадистов Сирию ждут мир и безопасность.