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Ближний Восток

Тронная речь Ханийи: "Сопротивление - не террор"

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:22 блог версия для печати

Главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя выступил с первой речью после избрания главой политбюро этой террористической группировки. В выступлении он заявил, что палестинские джихадисты продолжат вооруженную борьбу с Израилем.

Ханийя назвал право палестинских беженцев на возвращение, освобождение Палестины и ее святых мест, создание государства со столицей в Иерусалиме неотъемлемыми правами палестинского народа, добавив, что в этих вопросах уступок не будет.

"Мы поддержим любые дипломатические усилия, которые будут способствовать реализации наших исторических прав. Мы отвергаем терроризм, но продолжим вооруженную борьбу с оккупантами. Оккупация и есть настоящий терроризм", - сказал он.

Лидер группировки заявил, что по-прежнему стремится к достижению национального единства. В этом контексте он упомянул встречу посетившей Каир делегации ХАМАСа с бывшим лидером ФАТХа в секторе Газы Мухаммадом Дахланом.

Согласно публикациям арабских СМИ, Египет пытается привлечь Дахлана - главного противника Махмуда Аббаса в движении ФАТХ, к управлению сектором. ХАМАС также заинтересован в этом.

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