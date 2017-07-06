Арабские страны продолжат бойкот Катара

Арабские страны, разорвавшие связи с Катаром, заявили в среду, 5 июля, о том, что они продолжат бойкот этой страны. Они подвергли критике "отрицательный" ответ Катара на их список требований, выполнение которых является условием для прекращение дипломатического кризиса, сообщает информагентство AFP.

Катар призвал к "диалогу", чтобы решить разногласия. Тем временем президент США Дональд Трамп связался со своим египетским коллегой Абд аль-Фаттахом ас-Сиси с целью убедить стороны вступить в "конструктивные переговоры". Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ во время встречи в Каире заявили, что они "сожалеют об отрицательном ответе из Катара".

Глава МИД Египта Самэх Шукри сказал, что ответ Катара на требования арабских стран был "бессодержательным" и "отражает непонимание серьезности ситуации". "Бойкот продолжится", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. По его словам, в подходящее время арабские страны предпримут новые шаги против Катара.

Напомним, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ объявили Катару бойкот, обвинив его в поддержке экстремизма. Затем они предъявили ему ультиматум, состоящий из 13 пунктов.

От Катара потребовали, среди прочего, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок. В среду, 5 июля, стало известно о том, что Катар отверг этот ультиматум.