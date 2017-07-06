6 июля 2017 г.
последняя новость: 10:49
"Не хочу быть авторитетом"
На Высоцкую подают в суд
Cпагетти по-летнему
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:06 Арабские страны продолжат бойкот Катара
07:56 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 июля
19:49 Катар отверг ультиматум арабских стран
12:52 Россия заключит с Египтом договор на поставку вертолетов и оборудования для "Мистралей"
10:40 Два израильских инженера отправились в Ирак ремонтировать гробницу пророка Нахума
07:34 Катар прекратил оплату топлива для сектора Газы
07:26 Катар ответил на ультиматум четырех арабских стран
06:52 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 июля
21:41 Махмуд Аббас внезапно отменил визит в Египет
18:06 Парламент Египта проголосовал за продление режима чрезвычайного положения
Ближний Восток

Арабские страны продолжат бойкот Катара

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
Арабские страны продолжат бойкот Катара

Арабские страны, разорвавшие связи с Катаром, заявили в среду, 5 июля, о том, что они продолжат бойкот этой страны. Они подвергли критике "отрицательный" ответ Катара на их список требований, выполнение которых является условием для прекращение дипломатического кризиса, сообщает информагентство AFP.

Катар призвал к "диалогу", чтобы решить разногласия. Тем временем президент США Дональд Трамп связался со своим египетским коллегой Абд аль-Фаттахом ас-Сиси с целью убедить стороны вступить в "конструктивные переговоры". Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ во время встречи в Каире заявили, что они "сожалеют об отрицательном ответе из Катара".

Глава МИД Египта Самэх Шукри сказал, что ответ Катара на требования арабских стран был "бессодержательным" и "отражает непонимание серьезности ситуации". "Бойкот продолжится", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. По его словам, в подходящее время арабские страны предпримут новые шаги против Катара.

Напомним, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ объявили Катару бойкот, обвинив его в поддержке экстремизма. Затем они предъявили ему ультиматум, состоящий из 13 пунктов.

От Катара потребовали, среди прочего, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок. В среду, 5 июля, стало известно о том, что Катар отверг этот ультиматум.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июля 2017 г.
Катар отверг ультиматум арабских стран
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июля 2017 г.
Катар ответил на ультиматум четырех арабских стран
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июля 2017 г.
"Аль-Джазира": четыре арабские страны на двое суток продлили срок ультиматума Катару
// NEWSru.co.il // Пресса // 2 июля 2017 г.
Путин занялся катарским кризисом. Обзор арабских СМИ







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017