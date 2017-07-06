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Ближний Восток

К западу от Мосула захвачен подземный комплекс ИГ

время публикации: 14:23 | последнее обновление: 14:25 блог версия для печати фото
К западу от Мосула захвачен подземный комплекс ИГ

Полиция Ирака сообщила о захвате подземной базы, использовавшейся боевиками террористической группировки "Исламское государство" и расположенной к западу от Мосула.

По словам генерал-лейтенанта Шакира Джавдата, "лагерь Абу Масуд" располагался на глубине десяти метров под землей. Протяженность его коридоров составляла около полутора километров.

В самом Мосуле, который уже дважды объявляли освобожденным, продолжаются бои. Боевики ИГ удерживают несколько анклавов в Старом городе. Предполагается, что сопротивление продолжают сотни джихадистов.

На подконтрольных им территориях остается около 20.000 мирных жителей. Против их домов задействованы танки и самолеты, действуют в Старом городе и снайперы.

По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам Лиз Гранде, жители находятся в ужасающем положении. Она отметила, что боевики не дают населению покинуть дома – под угрозой расстрела.

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