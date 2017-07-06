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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 июля

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 08:04 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 6 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 6 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 14 палестинских араба, 12 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. Ночью в арабской деревне Ар-Рам (северо-восточная окраина Иерусалима) силами общей службы безопасности (ШАБАК), полиции, погранслужбы и армии была проведена операция, в ходе которой были закрыты две металлоремонтные мастерские, в которых, по сведениям спецслужб, производили оружие. Конфисковано оборудование, в том числе токарные станки. Кроме того, была закрыта такая мастерская в деревне Доха (в Иудее).

07:00. Инженерное подразделение ЦАХАЛа в деревне Дир Абу Машаль разметило для дальнейшего разрушения дом одного из террористов, причастных к теракту в Иерусалиме 16 июня этого года, в результате которого погибла пограничница Адас Малка.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 июля







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Четверг, 6 июля 2017 г.
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