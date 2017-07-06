AFP: в ходе штурма Ракки при ударах ВВС США и союзников погибли 224 мирных жителя

Агентство France Press сообщает, что по данным правозащитной организации The Syrian Observatory for Human Rights, за месяц, прошедший с начала штурма Ракки, только в результате действий ВВС западной коалиции погибли 224 мирных жителя.

Утверждается, что американцы и их союзники наносят удары по позициям группировки "Исламское государство", не принимая всех мер для снижения потерь среди мирного населения. Среди 224 погибших – 28 женщин и 38 детей и подростков.

Расположенная в Лондоне организация получает сведения от местных активистов. AFP сообщает, что не получила сведений о потерях среди гражданского населения в результате уличных боев и применения мин.

Отметим, что на сайте SOHR никаких новых данных о жертвах среди мирных жителей нет. Организация сообщает о наступлении, которое ведут в Ракке арабские и курдские ополченцы, сообщая о гибели 21 джихадиста и пяти курдов.

В то же время общее число погибших совпадает с данными отчета, опубликованного правозащитниками в середине апреля – через месяц после начала бомбардировок Ракки. Тогда сообщалось о 224 убитых, среди которых 37 женщин и 38 детей и подростков.