"Пятница единства": на границе Газы проходит очередной "марш возвращения"

В пятницу, 6 июля, во второй половине дня на границе сектора Газы начался очередной, пятнадцатый, "марш возвращения", инициированный и поддерживаемый ХАМАСом. Организаторы "марша" назвали нынешнюю пятницу "пятницей единства и прорыва осады".

Израильские силы безопасности на границе Газы приведены в состояние повышенной готовности.

Около 17:00 в палестинских СМИ появились сообщения о том, что участники "марша" жгут покрышки и швыряют бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону израильских военных.

По состоянию на 18:00, по данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военнослужащих пострадали 35 участников акции протеста.

"Марш возвращения" на границе Газы. Статистика

Первые акции "Марша возвращения" состоялись на границе Газы 30 марта 2018 года. Начинались они с того, что тысячи жителей сектора приближались к восточной границе, некоторые из них пытались подойти к пограничному забору и проникнуть на израильскую территорию. При этом участники марша жгли автомобильные покрышки, запускали в сторону границы камни и бутылки с зажигательной смесью. Снайперы ЦАХАЛа вели огонь на поражение по наиболее активным участникам "марша". Иногда вооруженные боевики обстреливали израильских военных.

14 мая, в пятницу, провокации были наиболее масштабными. Военные были вынуждены стрелять по боевикам, проникавшим на израильскую территорию. Было убито около 60 участников "марша".

Позже организаторы акции сменили тактику. Главный урон израильтянам стали наносить группы поджигателей, запускающих из сектора воздушные змеи и воздушные шары, несущие емкости с легковоспламеняющейся смесью и зажженным фитилем или взрывным устройством.

В начале этой недели министерство здравоохранения действующей в секторе Газы администрации ХАМАСа опубликовало данные о манифестантах, пострадавших за последние три месяца в ходе "Марша возвращения" на границе сектора Газы.

Согласно данным, цитируемым сайтом ХАМАСа "Палестинский информационный центр", за период с 30 марта по 30 июня были убиты 134 участника манифестаций, более 15.000 получили ранения.

ХАМАС в последнее время перестал упоминать о том, что большинство убитых были боевиками этой и других террористических группировок.

Минздрав сообщает, что "шахидами" стали 16 детей, одна женщина, два журналиста, два медика и три инвалида. В отчете не учитываются восемь человек, чьи тела, как утверждается, удерживаются Израилем.

Среди раненых, получивших ожоги, травмы и отравления дымом и слезоточивым газом 2.536 несовершеннолетних, 1.160 женщин, 231 медицинский работник, 175 журналистов. Состояние 370 из пострадавших оценивается как тяжелое.

ХАМАС заявляет, что "Марш возвращения" будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не снимет "осаду" Газы. Напомним, что Израиль и Египет в 2007 году ввели блокаду Газы после того, как ХАМАС захватил власть в секторе путем вооруженного переворота. Однако на границе с Египтом ХАМАС массовых акций протеста не проводит.





