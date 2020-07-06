В ответ на ракетный обстрел из Газы ЦАХАЛ уничтожил "подземную инфраструктуру" ХАМАСа
Поздно вечером 5 июля в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по целям в секторе Газы.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" и агентство Safa передают, что израильские ВВС нанесли серию ударов по целя в Газе, сведений о пострадавших не поступало. По сведениям ПИЦ, не менее двух ракет было выпущено израильскими самолетами и вертолетом по цели к востоку от района Зайтун (южная окраина города Газа). Вскоре после этого удар был нанесен по цели в самом районе Зайтун. Утверждается, что был причинен ущерб жилым строениям.
Пресс-служба ЦАХАЛа по этому поводу заявляет следующее: в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы самолеты и вертолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС. Одной из целей была "подземная инфраструктура" ХАМАСа.
ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия с территории Газы на ХАМАС, так как именно эта организация с июня 2007 года полностью контролирует сектор.
Вечером 5 июля израильская территория дважды подвергалась ракетным обстрелам из сектора Газы. В 19:00 в населенных пунктах регионального совета Сдот-Негев прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о возможном ракетном или минометном обстреле. Тревога была объявлена в мошаве Кфар Маймон и кибуце Алюмим. Местные жители сообщили, что они слышали два взрыва, которые произошли, по всей видимости, в нескольких километрах от их населенных пунктов. Армия обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет с территории сектора Газы. Обе ракеты упали на незастроенной территории Сдот-Негев.
Спустя час система "Цева Адом" сработала в населенных пунктах регионального совета Шаар а-Негев. Сигнал тревоги прозвучал в Кфар-Аза, Нир Ам, Мефласим. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск одной ракеты, которая была сбита системой ПВО "Железный купол".
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2020-й год.
Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Апрель. Ни одного обстрела.
Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
В ответ на ракетные обстрелы ЦАХАЛ нанес удары по объектам террора в Газе
Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы