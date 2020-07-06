В ответ на ракетный обстрел из Газы ЦАХАЛ уничтожил "подземную инфраструктуру" ХАМАСа

Поздно вечером 5 июля в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по целям в секторе Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" и агентство Safa передают, что израильские ВВС нанесли серию ударов по целя в Газе, сведений о пострадавших не поступало. По сведениям ПИЦ, не менее двух ракет было выпущено израильскими самолетами и вертолетом по цели к востоку от района Зайтун (южная окраина города Газа). Вскоре после этого удар был нанесен по цели в самом районе Зайтун. Утверждается, что был причинен ущерб жилым строениям.

Пресс-служба ЦАХАЛа по этому поводу заявляет следующее: в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы самолеты и вертолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС. Одной из целей была "подземная инфраструктура" ХАМАСа.

Вечером 5 июля израильская территория дважды подвергалась ракетным обстрелам из сектора Газы. В 19:00 в населенных пунктах регионального совета Сдот-Негев прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о возможном ракетном или минометном обстреле. Тревога была объявлена в мошаве Кфар Маймон и кибуце Алюмим. Местные жители сообщили, что они слышали два взрыва, которые произошли, по всей видимости, в нескольких километрах от их населенных пунктов. Армия обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет с территории сектора Газы. Обе ракеты упали на незастроенной территории Сдот-Негев.

Спустя час система "Цева Адом" сработала в населенных пунктах регионального совета Шаар а-Негев. Сигнал тревоги прозвучал в Кфар-Аза, Нир Ам, Мефласим. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск одной ракеты, которая была сбита системой ПВО "Железный купол".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.