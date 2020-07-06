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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 июля 2020 г., 08:20

New York Times со ссылкой на разведку: Израиль причастен к взрыву на ядерном объекте в Натанзе

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New York Times со ссылкой на разведку: Израиль причастен к взрыву на ядерном объекте в Натанзе

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Иран признал серьезный ущерб ядерному объекту в Натанзе". Подзаголовок статьи гласит: "Представитель ближневосточной разведки заявил, что Израиль заложил бомбу в здании, где разрабатывались усовершенствованные центрифуги".

Авторами публикации являются американский журналист иранского происхождения Фарназ Фассихи, считающийся одним из ведущих специалистов по Ближнему Востоку, американский журналист кубинского происхождения Ричард Перес-Пенья и израильтянин Ронен Бергман – ведущий эксперт по израильской разведке, автор ряда книг и множества статей, посвященных этой теме.


В статье говорится о том, что взрыв и пожар на главном иранском объекте по обогащению ядерного топлива не просто причинил значительный ущерб, но и затормозил ядерную программу Ирана на несколько месяцев.

Некий информированный представитель разведывательных структур одной из стран Ближнего Востока заявил The New York Times, что ответственность за эту диверсию лежит на Израиле. Он также утверждает, что в здании комплекса в Натанзе была заложена мощная бомба. Как пишет NYT, версию о взрыве бомбы подтвердил и один из представителей "Корпуса стражей исламской революции", говоривший на условиях соблюдения анонимности.

Напомним, что ранее кувейтское издание "Аль-Джарида" утверждало, что взрыв в Натанзе стал следствием работы израильских хакеров, а персидская служба телеканала BBC говорила об ответственности за эту атаку некой подпольной группы "Гепарды родины".

По словам представителя КСИР, версия о кибератаке исключена. Он сообщил также, что проверялись версии о поражении объекта крылатой ракетой, возможно атаке беспилотного самолета, но более вероятной признана версия о том, что кто-то пронес мощную бомбу в здание. Об этом свидетельствует характер повреждений.

Отметим, что и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, и министр обороны Израиля Бени Ганц, и министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази расплывчато отвечали на вопросы о возможной причастности израильтян к взрыву в Натанзе, не подтверждая и не отвергая эту версию.


Эксперт из разведывательных структур одной из стран Ближнего Востока, отвечая на вопросы The New York Times, настаивает на причастности Израиля к взрыву в Натанзе, при этом он отрицает причастность израильтян к взрывам в районе Парчина и на севере Тегерана.

Официальная позиция Тегерана по поводу взрыва в Натанзе такова: декларируется, что причина установлена, но расследование засекречено.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди 5 июля заявил по поводу взрыва в Натанзе: "Инцидент может замедлить развитие и расширение работ по созданию усовершенствованных центрифуг. На этом объекте было установлено современное оборудование и точные измерительные приборы, которые были уничтожены или повреждены". По оценке чиновника, причинен значительный материальный ущерб, который задержит развитие программы на несколько месяцев. Он подтвердил, что повреждено помещение, где проводились работы на заключительном этапе сборки усовершенствованных центрифуг.



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