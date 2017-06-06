6 июня 2017 г.
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Ближний Восток

FT: Катар заплатил миллиард долларов за членов королевской семьи, похищенных террористами

время публикации: 06:12 | последнее обновление: 06:14 блог версия для печати фото
FT: Катар заплатил миллиард долларов за членов королевской семьи, похищенных террористами
FT: Катар заплатил миллиард долларов за членов королевской семьи, похищенных террористами
FT: Катар заплатил миллиард долларов за членов королевской семьи, похищенных террористами

Власти Катара заплатили около миллиарда долларов в качестве выкупа за 26 человек, среди которых были члены катарской королевской семьи, похищенных террористами, близкими к "Аль-Каиде", на юге Ирака, и 50 боевиков, захваченных в ходе боевых действий в Сирии, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные информированные источники.

Эти деньги были переданы в апреле 2017 года одной из террористических группировок, воюющей в Сирии (возможно, речь идет о группировке "Джабхат Фатх аш-Шам", которая раньше носила название "Джабхат ан-Нусра"), а также службам безопасности Ирана.

FT пишет, что катарцы, участвовавшие в соколиной охоте в пустыне Наджаф на юго-западе Ирака, недалеко от границы с Саудовской Аравией, были похищены вооруженными людьми в военной форме в декабре 2015 года.

РИА Новости со ссылкой на источник в иракской полиции подтверждает, что среди похищенных были члены правящей семьи Катара. Переговоры об освобождении заложников велись более года. В них были задействованы не только представители Катара, но также Иран и "Хизбалла". В апреле этого года 26 охотников были освобождены и переданы послу Катара в Ираке.

Пока непонятно, связана ли эта история с обвинениями в адрес Дохи в оказании финансовой и иной поддержки террористам со стороны других арабских стран.

Напомним, что 5 июня о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, восточная Ливия, Мальдивы и Маврикий.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июня 2017 г.
Маврикий разрывает дипломатические отношения с Катаром
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июня 2017 г.
Мальдивские острова разорвали дипотношения с Катаром
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
О разрыве дипотношений с Катаром объявила Ливия
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
Йемен также объявил о разрыве дипотношений с Катаром
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 июня 2017 г.
Катар прерывает авиасообщение с ОАЭ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром







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