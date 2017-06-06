Трамп прокомментировал арабский бойкот Катара

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Twitter комментарий по поводу санкций против Катара со стороны ряда арабских государств.

"Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что больше не может быть финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар – смотрите!" – пишет Трамп.

Позже в твиттере американского президента появилась другая запись по этой теме: "Так приятно видеть, что встреча с королем Саудовской Аравии и (лидерами) 50 стран уже окупается. Они сказали, что займут жесткую позицию по отношению к финансированию экстремизма, и все указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца кошмара терроризма!"

Напомним, что 5 июня о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, восточная Ливия, Мальдивы и Маврикий. Доху обвиняют в финансировании террористов, сотрудничестве с Ираном и попытках вмешательства во внутренние дела арабских стран.

Бойкот со стороны ряда арабских государств, по всей видимости, нанесет существенный ущерб экономике Катара.

Эмират Катар – одна из самых богатых стран мира, богатство которой базируется на крупнейших месторождениях природного газа.

Однако миру это государство известно, прежде всего, телекомпанией "Аль-Джазира", авиакомпанией Qatar Airways, чемпионатом мира по футболу 2022 года и спонсорским контрактом с футбольным клубом "Барселона".

Кроме того, в эмирате расположена крупнейшая в регионе база армии США, и высокопоставленные чиновники в Пентагоне уже дали понять, что речи о ее закрытии быть не может.

Введенная арабскими странами Персидского залива воздушная и сухопутная блокада Катара в первую очередь ударит по населению эмирата и по пассажирам Qatar Airways. Авиакомпания вынуждена отменить десятки рейсов в сутки в аэропорты ОАЭ и Саудовской Аравии, а полеты в других направлениях будут длиться на час-два дольше.

Что касается населения – Катар не обеспечивает себя продуктами питания, в значительной степени (около 40%) базируясь на сухопутном импорте из Саудовской Аравии. Многие катарцы ездят за продуктами в соседнее королевство, где цены на них существенно ниже. Закрытие границы приведет к резкому росту цен и, если конфликт затянется, к образованию дефицита.

Также закрытие границы означает практически полное прекращение строительных работ, поскольку материалы для них (и в первую очередь – для стадионов и других объектов, связанных с чемпионатом мира по футболу) также поступают из Саудовской Аравии. Под угрозой оказываются строительство метро, медицинского центра и нового морского порта.

В финансовой сфере банки ОАЭ и Саудовской Аравии объявили о прекращении работы с банками эмирата.

Гражданам стран, разорвавших отношения с Катаром, дано 14 дней, чтобы покинуть территорию эмирата. Это решение негативно отразится на строительной отрасли и на медицине (в Катаре работают около 200 тысяч египетских строителей, инженеров, медиков).

В сложной ситуации оказываются и другие иностранные рабочие, зарабатывающие в Катаре и обеспечивающие таким образом свои семьи. В эмирате работают граждане Индии, Пакистана, Филиппин и других стран Азии.

Влияние конфликта на газовые контракты на текущий момент оценить сложно, однако еще до конфликта международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг эмирата до уровня Aa3 из-за снижения доходов от газа на фоне падения цен на мировых рынках. Основным пострадавшим в данной ситуации станет Египет, для которого Катар в 2016 году был основным поставщиком природного газа. Учитывая энергетические и финансовые проблемы страны, властям в Каире необходимо будет быстро найти нового поставщика газа, не повышая при этом цены. Негативно на ситуации в Египте скажется и возвращение на родину 200 тысяч выдворенных из Катара иностранных рабочих.

Катар и Саудовская Аравия состоят в OPEC, и до сих пор эмират поддерживал политику королевства в нефтяном картеле. Хотя на долю Катара приходятся всего 2% экспортируемой странами OPEC нефти, конфликт может привести к разногласиям в организации и разрыву договоренностей о сокращении добычи нефти.





