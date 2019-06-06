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Ближний Восток

На юге Сирии, недалеко от границы с Израилем, убит генерал Джамаль аль-Ахмад

время публикации: 06:06 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Генерал регулярной армии Сирии Джамаль аль-Ахмад
Мунир Али Наим Шаито
Встреча представителей "Хизбаллы" и армии Сирии

На этой неделе, во вторник 4 июня, на сирийской части Голанских высот был убит генерал регулярной армии Сирии Джамаль аль-Ахмад, командующий южным сектором Суэйды, связанный с "Хизбаллой" и Ираном, говорится в публикации в блоге IntelliTimes, которую цитируют "Исраэль а-Йом" и другие издания.

Согласно источникам в сирийской оппозиции, генерал, отвечавший за размещение сил "Хизбаллы" на сирийских Голанских высотах и тесно связанный с Муниром Али Наимом Шаито (Хадж Хашам), главой спецслужб "Хизбаллы", ответственным за "южносирийский" фронт, был застрелен неподалеку от Суэйды во время патрулирования.

В публикации "Исраэль а-Йом" отмечается, что генерала Джамаля аль-Ахмада могли ликвидировать сирийские оппозиционные силы или израильтяне. Могут быть причастны к этому и друзские вооруженные силы. При этом обращается внимание на тот факт, что к настоящему времени в районе Суэйды практически нет действующих сирийских оппозиционных вооруженных формирований.

За день до убийства генерала аль-Ахмада на сайте сирийской оппозиции были опубликованы новые сведения о том, что в южных районах Сирии в местах дислокации регулярной сирийской армии находятся силы ливанской "Хизбаллы" и иранского Корпуса стражей исламской революции, хотя Дамаск гарантировал Москве, что эти силы будут отдалены от границ Израиля, как минимум, на 80-100 км.



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